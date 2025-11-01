«Эксмо» представит новую книгу — «Он просил говорить шепотом» Каролин Дарьен, дневник-откровение от лица дочери Жизель Пелико. Она войдет в серию «Голоса», партнером которой выступает «Афиша Daily».
Каролин Дарьен впервые рассказывает, как разрушилась ее жизнь, после того как полиция раскрыла страшную правду, что ее отец Доминик Пелико в течение десяти лет тайно усыплял жену и позволял посторонним мужчинам насиловать ее. Среди них были: врач, пожарный, учитель, пекарь, у которого Жизель каждое утро покупала хлеб.
«Какие все-таки мы с ней разные. Я как открытая книга, всегда плохо скрываю свои эмоции. Она же словно средневековая королева с высоко поднятой головой и прямой спиной. Ни единой жалобы от нее. Настоящая героиня, стоящая на руинах, — это и есть моя мама», — подчеркивает Каролин Дарьен.
Книга дополнена комментариями психиатра, который помогает читателю понять, как жертвы насилия живут с травмой и почему молчание может быть таким же разрушительным, как и само преступление.