Киану Ривз исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «Дрожь»

Канадский актер Киану Ривз («Матрица», «Джон Уик») исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «Дрожь» («Shiver»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Режиссером картины выступит Тим Миллер, снявший «Дэдпула» и «Терминатор: Темные судьбы». Автор франшизы «Kingsman» Мэттью Вон станет продюсером ленты через свою компанию Marv Films.
Сюжет картины не раскрывается. По слухам, она расскажет о контрабандисте-неудачнике, который в ходе задания в Карибском море оказывается в центре смертельно опасной аферы в окружении трупов, враждебных наемников и акул.
Сценарий «Дрожи» написал Иэн Шорр. Фильм, как обещают, будет напоминать боевик Дага Лаймана «Грань будущего» с Томом Крузом и триллер «Отмель» с Блейк Лайвли. Сопродюсером проекта будет Аарон Райдер.