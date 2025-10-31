«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям
Киану Ривз исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «Дрожь»

Фото: Warner Bros.

Канадский актер Киану Ривз («Матрица», «Джон Уик») исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «Дрожь» («Shiver»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Режиссером картины выступит Тим Миллер, снявший «Дэдпула» и «Терминатор: Темные судьбы». Автор франшизы «Kingsman» Мэттью Вон станет продюсером ленты через свою компанию Marv Films.

Сюжет картины не раскрывается. По слухам, она расскажет о контрабандисте-неудачнике, который  в ходе задания в Карибском море оказывается в центре смертельно опасной аферы в окружении трупов, враждебных наемников и акул.

Сценарий «Дрожи» написал Иэн Шорр. Фильм, как обещают, будет напоминать боевик Дага Лаймана «Грань будущего» с Томом Крузом и триллер «Отмель» с Блейк Лайвли. Сопродюсером проекта будет Аарон Райдер. 
 

