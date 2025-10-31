Вдова Юрия Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак с его именем, чтобы проводить экскурсии

«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям
Киану Ривз исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «Дрожь»
Бенисио дель Торо и Кэмерон Диас сыграют в фильме «Реконструкция»
Москвичи предложили запустить в городе автобус, где можно заплатить за проезд танцем
В сети появился трейлер фильма «Франц» — байопика Кафки от Агнешки Холланд
Maison Margiela представил коллекционную серию Tabi: 25 пар с вышивкой «Разбитое зеркало»
Netflix может купить Warner Bros. Discovery
Почти половина ПВЗ в России заработала менее 500 тысяч рублей за год
Умер режиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов
Творческий центр проекта «Молодежь Москвы» открылся на месте бывшего кинотеатра «Родина»
Против блогера Лизы Миллер завели дело об отмывании доходов
Кейт Уинслет озвучит документальный фильм о короле Карле III
Sbleskom представил коллекцию «Кружево», созданную из тончайших серебряных нитей
В вейпах нашли следы кала и опасные бактерии
На Галапагосах нашли томаты, эволюционирующие вспять
Backbone и Kojima Productions выпустят лимитированный контроллер по мотивам Death Stranding 2
Джейкоб Элорди в финальном трейлере «Франкенштейна» Гильермо дель Торо
В Краснодаре вынесли первый в России приговор о незаконном коллекторстве
Выгорание, задержка зарплаты и чрезмерная нагрузка ― главные страхи россиян на работе
Nippon Travel запустит космические рейсы между Нью-Йорком и Токио. Перелет будет длиться час
Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии
01001Lab представил коллекцию керамики Substrate, созданную на стыке искусства и технологий
Иордания введет безвизовый режим для россиян с 13 декабря
Сборы российских фильмов за рубежом снизились почти вдвое
Билли Айлиш не любила свой хит «Birds of a Feather» и хотела вырезать его из альбома
Опрос: 61% россиянок уверены, что мужчина обязан следить за своей внешностью
Ким Кардашьян усомнилась, что американцы в 1969 году высаживались на Луну
«Мотель „Трансильвания“» — спин-офф «Монстров на каникулах» — выйдет в 2027 году

Вдова Юрия Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак с его именем, чтобы проводить экскурсии

Фото: Slava Vedrow/YouTube

Вдова певца Юрия Шатунова Светлана хочет зарегистрировать товарный знак «Юрий Шатунов», чтобы проводить экскурсии по памятным местам, связанным с музыкантом. Об этом написало РИА «Новости».

В электронной базе Роспатента появилась ее заявка. Согласно ей, Светлана хотела бы устраивать туры. По информации СМИ, в ее планах — сперва запустить экскурсии по Москве, а затем и по другим регионам.

Руководительница туристического проекта Екатерина Григорьева отметила, что туры позволят поклонникам артиста узнать больше о его жизни и творчестве.

«Мы были в поиске новых идей. Так сложились звезды, что мы связались с представителем Юрия Васильевича с вопросом о реализации нашей идеи <…>. Представители Шатунова помогли нам проверить подлинность информации, и мы начали двигаться совместно в данном направлении», — рассказала она.

Юрий Шатунов скончался в июне 2022 года на 49-м году жизни. У артиста была острая сердечная недостаточность. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
 

