Вдова Юрия Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак с его именем, чтобы проводить экскурсии

Вдова певца Юрия Шатунова Светлана хочет зарегистрировать товарный знак «Юрий Шатунов», чтобы проводить экскурсии по памятным местам, связанным с музыкантом. Об этом написало РИА «Новости».
В электронной базе Роспатента появилась ее заявка. Согласно ей, Светлана хотела бы устраивать туры. По информации СМИ, в ее планах — сперва запустить экскурсии по Москве, а затем и по другим регионам.
Руководительница туристического проекта Екатерина Григорьева отметила, что туры позволят поклонникам артиста узнать больше о его жизни и творчестве.
«Мы были в поиске новых идей. Так сложились звезды, что мы связались с представителем Юрия Васильевича с вопросом о реализации нашей идеи <…>. Представители Шатунова помогли нам проверить подлинность информации, и мы начали двигаться совместно в данном направлении», — рассказала она.
Юрий Шатунов скончался в июне 2022 года на 49-м году жизни. У артиста была острая сердечная недостаточность. Причиной смерти стал обширный инфаркт.