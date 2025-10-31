Ариана Гранде и Джессика Лэнг появятся в 13-м сезоне «Американской истории ужасов»

Звезда мюзикла «Злая» Ариана Гранде и двукратная обладательница премии «Оскар» Джессика Лэнг снимутся в 13-м сезоне сериала-антологии «Американская история ужасов». Об этом написал Entertainment Weekly.
Новая часть сериала выйдет в 2026 году на Хэллоуин. В нем зрители увидят также Сару Полсон, Эвана Питерса, Анджелу Бассетт, Кэти Бейтс, Эмму Робертс, Билли Лурд, Шабури Сидибе и Лесли Гроссман. Все они участвовали в предыдущих сезонах.
Гранде ранее не появлялась в «Американской истории ужасов», но она сыграла одну из главных ролей в другом проекте продюсера Райана Мерфи — комедийном слэшере «Королевы крика». Проект выходил на экраны в 2015–2016 годах.
Лэнг ранее отрицала, что намерена вновь появиться в хоррор-шоу. «Я не снималась в нем больше десяти или двенадцати лет», — говорила она, подчеркивая, что не согласилась бы на работу, даже если ее пригласили в 13-й сезон.
Лэнг сыграла в пяти сезонах «Американской истории ужасов». В разных частях шоу она представала в образе Констанцы Лэнгдон, сестры Джуд Мартин, Эльзы Марс и Фионы Гуд. Последнее появление актрисы в сериале состоялось в 2018 году: в восьмом сезоне с подзаголовком «Апокалипсис» она повторила свою роль из первого сезона в двух эпизодах.
12-й сезон «Американской истории ужасов» вышел в сентябре 2023 года. Он был вдохновлен темой материнства и классическим хоррором «Ребенок Розмари». Чему будет посвящен 13-й сезон, пока неизвестно.