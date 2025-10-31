Бенисио дель Торо и Кэмерон Диас сыграют в фильме «Реконструкция»

«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям
Киану Ривз исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «Дрожь»
Вдова Юрия Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак с его именем, чтобы проводить экскурсии
Москвичи предложили запустить в городе автобус, где можно заплатить за проезд танцем
В сети появился трейлер фильма «Франц» — байопика Кафки от Агнешки Холланд
Maison Margiela представил коллекционную серию Tabi: 25 пар с вышивкой «Разбитое зеркало»
Netflix может купить Warner Bros. Discovery
Почти половина ПВЗ в России заработала менее 500 тысяч рублей за год
Умер режиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов
Творческий центр проекта «Молодежь Москвы» открылся на месте бывшего кинотеатра «Родина»
Против блогера Лизы Миллер завели дело об отмывании доходов
Кейт Уинслет озвучит документальный фильм о короле Карле III
Sbleskom представил коллекцию «Кружево», созданную из тончайших серебряных нитей
В вейпах нашли следы кала и опасные бактерии
На Галапагосах нашли томаты, эволюционирующие вспять
Backbone и Kojima Productions выпустят лимитированный контроллер по мотивам Death Stranding 2
Джейкоб Элорди в финальном трейлере «Франкенштейна» Гильермо дель Торо
В Краснодаре вынесли первый в России приговор о незаконном коллекторстве
Выгорание, задержка зарплаты и чрезмерная нагрузка ― главные страхи россиян на работе
Nippon Travel запустит космические рейсы между Нью-Йорком и Токио. Перелет будет длиться час
Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии
01001Lab представил коллекцию керамики Substrate, созданную на стыке искусства и технологий
Иордания введет безвизовый режим для россиян с 13 декабря
Сборы российских фильмов за рубежом снизились почти вдвое
Билли Айлиш не любила свой хит «Birds of a Feather» и хотела вырезать его из альбома
Опрос: 61% россиянок уверены, что мужчина обязан следить за своей внешностью
Ким Кардашьян усомнилась, что американцы в 1969 году высаживались на Луну
«Мотель „Трансильвания“» — спин-офф «Монстров на каникулах» — выйдет в 2027 году

Бенисио дель Торо и Кэмерон Диас сыграют в фильме «Реконструкция»

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Бенисио дель Торо и Кэмерон Диас сыграют в фильме «Реконструкция» («Reenactment») Гранта Сингера, известного по картине «Рептилии». Об этом сообщил Deadline.

Сингер поставит ленту по собственному сценарию. Съемки пройдет в Лос-Анджелесе. Сюжет будущего проекта держится в секрете. Его продюсерами выступают Молли Смит, Трент Лаккинбилл и Тэд Лаккинбилл из Black Label Media.

Над фильмом также поработает Патрик Вахсбергер из компании «193», а также Рэйчел Смит, Эшли Стерн, Рик Йорн и Скотт Гринберг. «Реконструкция» станет вторым совместным проектом Сингера, Black Label Media и дель Торо.

Кэмеро Диас вернулась в кино в 2025 году спустя 10 лет: она появилась в фильме «Снова в деле» Сета Гордона, он вышел на Netflix. Позднее стало известно, что актриса снимется в еще одном проекте стриминга — комедийном боевике «Плохой день». 

Расскажите друзьям