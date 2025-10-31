Бенисио дель Торо и Кэмерон Диас сыграют в фильме «Реконструкция»

Кэмеро Диас вернулась в кино в 2025 году спустя 10 лет: она появилась в фильме «Снова в деле» Сета Гордона, он вышел на Netflix. Позднее стало известно, что актриса снимется в еще одном проекте стриминга — комедийном боевике «Плохой день».