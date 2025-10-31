Бенисио дель Торо и Кэмерон Диас сыграют в фильме «Реконструкция» («Reenactment») Гранта Сингера, известного по картине «Рептилии». Об этом сообщил Deadline.
Сингер поставит ленту по собственному сценарию. Съемки пройдет в Лос-Анджелесе. Сюжет будущего проекта держится в секрете. Его продюсерами выступают Молли Смит, Трент Лаккинбилл и Тэд Лаккинбилл из Black Label Media.
Над фильмом также поработает Патрик Вахсбергер из компании «193», а также Рэйчел Смит, Эшли Стерн, Рик Йорн и Скотт Гринберг. «Реконструкция» станет вторым совместным проектом Сингера, Black Label Media и дель Торо.