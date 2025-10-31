Москвичи предложили запустить в городе автобус, где можно заплатить за проезд танцем

В Москве предложили запустить в городе «Танцебус» — автобус, за проезд в котором можно будет заплатить танцем. У проекта появился сайт в сети.
На нем изложили идею проекта. Согласно ей, горожане смогут перемещаться по столице бесплатно, танцуя прямо внутри автобуса или на остановке. Там установят игровую платформу для танцев.
Предполагается, что «Танцебус» повысит физическую активность жителей города и улучшит их эмоциональное состояние. Это поможет людям чувствовать себя лучше и меньше испытывать стресс.
Чтобы проехать на «Танцебусе» бесплатно, пассажирам нужно будет двигаться в течение 30 секунд. Игровая платформа предложит людям движения и зафиксирует их, а затем распечатает проездной билет.
«Техническое решение реализуется с соблюдением всех необходимых требований безопасности: танцевальная платформа расположена в выделенной зоне вдали от дверей и проходов и сопровождается инструкцией для пассажиров», — заверили авторы проекта.
Они пояснили, что придумали «Танцебус» на основе модели электробуса 627. В перспективе в танцевальный транспорт можно будет превратить и более компактный автобус Citymax 9.
Инициаторы проекта надеются, что «Танцебус» будет перемещаться по Москве с понедельника по пятницу и станет альтернативой привычному транспорту для совершеннолетних жителей.
«Танцебус» может появится не только в столице. На сайте проекта открыли голосование. По его итогам будет выбран город, где развернется пилотный проект.