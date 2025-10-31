«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям
В сети появился трейлер фильма «Франц» — байопика о Кафке от Агнешки Холланд

Фото: Cohen Media Group/YouTube

На ютуб-канале Cohen Media Group опубликовали трейлер фильма «Франц» — байопика о писателе Франце Кафке, который сняла польская кинематографистка Агнешка Холланд («Переписывая Бетховена», «Таинственный сад»).

В картине сыграли Идан Вайс, Петер Курт, Еновефа Бокова, Иван Троян и Сандра Коженяк. Лента охватывает весь период жизни Кафки, от рождения в Праге в XIX веке и до смерти в Вене после Первой мировой войны.

Видео: Cohen Media Group/YouTube

Фильм Холланд запечатлевает и историю человека, и одновременно миф, который образовался вокруг его фигуры благодаря его уникальному творческому видению и неизгладимому культурному следу.

Продюсерами «Франца» стали Шарка Цимбалова и Холланд, а также Марцин Вежхославский, Уве Шотт и Йорго Нарьес. Исполнительными продюсерами выступили Майк Дауни и Джефф Филд.

Премьер картины состоялась на кинофестивале в Торонто. После этого байопик показали Сан-Себастьяне, Рио-де-Жанейро, Пусане, Ванкувере, Чикаго, Вудстоке. Его также представят в Ньюпорт-Бич, Денвере и Каире.

