На ютуб-канале Cohen Media Group опубликовали трейлер фильма «Франц» — байопика о писателе Франце Кафке, который сняла польская кинематографистка Агнешка Холланд («Переписывая Бетховена», «Таинственный сад»).
В картине сыграли Идан Вайс, Петер Курт, Еновефа Бокова, Иван Троян и Сандра Коженяк. Лента охватывает весь период жизни Кафки, от рождения в Праге в XIX веке и до смерти в Вене после Первой мировой войны.
Фильм Холланд запечатлевает и историю человека, и одновременно миф, который образовался вокруг его фигуры благодаря его уникальному творческому видению и неизгладимому культурному следу.
Продюсерами «Франца» стали Шарка Цимбалова и Холланд, а также Марцин Вежхославский, Уве Шотт и Йорго Нарьес. Исполнительными продюсерами выступили Майк Дауни и Джефф Филд.
Премьер картины состоялась на кинофестивале в Торонто. После этого байопик показали Сан-Себастьяне, Рио-де-Жанейро, Пусане, Ванкувере, Чикаго, Вудстоке. Его также представят в Ньюпорт-Бич, Денвере и Каире.