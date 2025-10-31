Почти половина ПВЗ в России заработала менее 500 тысяч рублей за год

Почти половина владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в 2024 году заработала менее 500 тыс. рублей в год, а 25% — от 500 тыс. до 1 млн рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследования Центра доказательной экспертизы Института Гайдара.
От 1 до 2 млн рублей смогли получить лишь 19% опрошенных владельцев ПВЗ. От 2 млн и более — 14%. Средняя годовая выручка владельца ПВЗ по стране составила около 900 тыс. рублей, тогда как средняя выручка ИП и ООО на маркетплейсах — 37,5 млн рублей, а у самозанятых — 880 тыс. рублей.
По данным Ассоциации участников рынка электронной коммерции, чистая прибыль среднего ПВЗ не превышает 15 тыс. рублей в месяц при обороте около 160 тыс. рублей. Как правило, владельцы открывают сразу несколько пунктов выдачи заказов или имеют другие источники дохода.