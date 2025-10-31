Умер режиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов

Умер российский кинорежиссер Геральд Бежанов, снявший фильмы «Самая обаятельная и привлекательная» и «Где находится нофелет?». Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.
Бежанову было 85 лет. Причины его кончины не называются. «Приносим соболезнования родным и близким Геральда Суреновича», — отметили представители профессионального объединения.
Бежанов родился 15 марта 1940 года в Тбилиси. Он вырос в грузинской столице и отучился на юридическом факультете Тбилисского государственного университета. После этого он поступил во ВГИК.
В кино кинематографист дебютировал сперва как актер в фильме «В Москве проездом». В 1974 году Бежанов выпустил первую режиссерскую работу — «Желтый тондыр». С 1975 года он работал на «Мосфильме».
Свой главный хит, «Самая обаятельная и привлекательная», режиссер снял в 1985 году. Среди других лент Бежанова — «Витя Глушаков — друг апачей», «Срочный вызов», «Вход через окно», «Крик в ночи», «Пирожки с картошкой».