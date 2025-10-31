Умер режиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов

Билли Айлиш не любила свой хит «Birds of a Feather» и хотела вырезать его из альбома
Maison Margiela представил коллекционную серию Tabi: 25 пар с вышивкой «Разбитое зеркало»
Netflix может купить Warner Bros. Discovery
Почти половина ПВЗ в России заработала менее 500 тысяч рублей за год
Творческий центр проекта «Молодежь Москвы» открылся на месте бывшего кинотеатра «Родина»
Против блогера Лизы Миллер завели дело об отмывании доходов
Кейт Уинслет озвучит документальный фильм о короле Карле III
Sbleskom представил коллекцию «Кружево», созданную из тончайших серебряных нитей
В вейпах нашли следы кала и опасные бактерии
На Галапагосах нашли томаты, эволюционирующие вспять
Backbone и Kojima Productions выпустят лимитированный контроллер по мотивам Death Stranding 2
Джейкоб Элорди в финальном трейлере «Франкенштейна» Гильермо дель Торо
В Краснодаре вынесли первый в России приговор о незаконном коллекторстве
Выгорание, задержка зарплаты и чрезмерная нагрузка ― главные страхи россиян на работе
Nippon Travel запустит космические рейсы между Нью-Йорком и Токио. Перелет будет длиться час
Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии
01001Lab представил коллекцию керамики Substrate, созданную на стыке искусства и технологий
Иордания введет безвизовый режим для россиян с 13 декабря
Сборы российских фильмов за рубежом снизились почти вдвое
Опрос: 61% россиянок уверены, что мужчина обязан следить за своей внешностью
Ким Кардашьян усомнилась, что американцы в 1969 году высаживались на Луну
«Мотель „Трансильвания“» — спин-офф «Монстров на каникулах» — выйдет в 2027 году
По хоррору «Два, три, демон, приди!» выпустят сериал для VR-гарнитуры
Вуди Аллен снимет свой следующий фильм в Мадриде
Почти половина москвичей боятся ездить в лифте
В Роскомнадзоре предложили отказаться от согласий на обработку персональных данных
Юэн МакГрегор и Клэр Дейнс сыграют в новом сериале от A24
Опрос: 48% россиян против того, чтобы ИИ использовался в рабочих чатах

Умер режиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов

Умер российский кинорежиссер Геральд Бежанов, снявший фильмы «Самая обаятельная и привлекательная» и «Где находится нофелет?». Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.

Бежанову было 85 лет. Причины его кончины не называются. «Приносим соболезнования родным и близким Геральда Суреновича», — отметили представители профессионального объединения. 

Бежанов родился 15 марта 1940 года в Тбилиси. Он вырос в грузинской столице и отучился на юридическом факультете Тбилисского государственного университета. После этого он поступил во ВГИК.

В кино кинематографист дебютировал сперва как актер в фильме «В Москве проездом». В 1974 году Бежанов выпустил первую режиссерскую работу — «Желтый тондыр». С 1975 года он работал на «Мосфильме».

Свой главный хит, «Самая обаятельная и привлекательная», режиссер снял в 1985 году. Среди других лент Бежанова — «Витя Глушаков — друг апачей», «Срочный вызов», «Вход через окно», «Крик в ночи», «Пирожки с картошкой».

Расскажите друзьям