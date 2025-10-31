Творческий центр проекта «Молодежь Москвы» открылся на месте бывшего кинотеатра «Родина»

Билли Айлиш не любила свой хит «Birds of a Feather» и хотела вырезать его из альбома
Maison Margiela представил коллекционную серию Tabi: 25 пар с вышивкой «Разбитое зеркало»
Netflix может купить Warner Bros. Discovery
Почти половина ПВЗ в России заработала менее 500 тысяч рублей за год
Умер режиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов
Против блогера Лизы Миллер завели дело об отмывании доходов
Кейт Уинслет озвучит документальный фильм о короле Карле III
Sbleskom представил коллекцию «Кружево», созданную из тончайших серебряных нитей
В вейпах нашли следы кала и опасные бактерии
На Галапагосах нашли томаты, эволюционирующие вспять
Backbone и Kojima Productions выпустят лимитированный контроллер по мотивам Death Stranding 2
Джейкоб Элорди в финальном трейлере «Франкенштейна» Гильермо дель Торо
В Краснодаре вынесли первый в России приговор о незаконном коллекторстве
Выгорание, задержка зарплаты и чрезмерная нагрузка ― главные страхи россиян на работе
Nippon Travel запустит космические рейсы между Нью-Йорком и Токио. Перелет будет длиться час
Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии
01001Lab представил коллекцию керамики Substrate, созданную на стыке искусства и технологий
Иордания введет безвизовый режим для россиян с 13 декабря
Сборы российских фильмов за рубежом снизились почти вдвое
Опрос: 61% россиянок уверены, что мужчина обязан следить за своей внешностью
Ким Кардашьян усомнилась, что американцы в 1969 году высаживались на Луну
«Мотель „Трансильвания“» — спин-офф «Монстров на каникулах» — выйдет в 2027 году
По хоррору «Два, три, демон, приди!» выпустят сериал для VR-гарнитуры
Вуди Аллен снимет свой следующий фильм в Мадриде
Почти половина москвичей боятся ездить в лифте
В Роскомнадзоре предложили отказаться от согласий на обработку персональных данных
Юэн МакГрегор и Клэр Дейнс сыграют в новом сериале от A24
Опрос: 48% россиян против того, чтобы ИИ использовался в рабочих чатах

Творческий центр проекта «Молодежь Москвы» открылся на месте бывшего кинотеатра «Родина»

Фото: @best_vao

Творческий центр проекта «Молодежь Москвы» открылся на месте бывшего кинотеатра «Родина» у станции метро «Семеновская». Об этом говорится в телеграм-канале Восточного административного округа Москвы.

Здесь можно бесплатно проводить репетиции, тренировки, концерт и мастер-классы. Официально об открытии еще не объявили. Районный центр получил название «Место встречи. Родина».

Кинотеатр «Родина» построили в 1937–1938 годах. Он был закрыт более пяти лет после того, как в 2020 году началась его реконструкция.

Сеть районных центров ADG group — это проект реконструкции старых советских кинотеатров, расположенных в спальных районах Москвы. Миссия проекта — возродить исторические районные центры притяжения, указано на сайте проекта.

1/3

Фото: @best_vao

2/3

Фото: @best_vao

3/3

Фото: @best_vao

Расскажите друзьям