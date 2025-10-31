Творческий центр проекта «Молодежь Москвы» открылся на месте бывшего кинотеатра «Родина» у станции метро «Семеновская». Об этом говорится в телеграм-канале Восточного административного округа Москвы.
Здесь можно бесплатно проводить репетиции, тренировки, концерт и мастер-классы. Официально об открытии еще не объявили. Районный центр получил название «Место встречи. Родина».
Кинотеатр «Родина» построили в 1937–1938 годах. Он был закрыт более пяти лет после того, как в 2020 году началась его реконструкция.
Сеть районных центров ADG group — это проект реконструкции старых советских кинотеатров, расположенных в спальных районах Москвы. Миссия проекта — возродить исторические районные центры притяжения, указано на сайте проекта.
Фото: @best_vao
