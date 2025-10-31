Против блогера Лизы Миллер завели дело об отмывании доходов

Билли Айлиш не любила свой хит «Birds of a Feather» и хотела вырезать его из альбома
Maison Margiela представил коллекционную серию Tabi: 25 пар с вышивкой «Разбитое зеркало»
Netflix может купить Warner Bros. Discovery
Почти половина ПВЗ в России заработала менее 500 тысяч рублей за год
Умер режиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов
Творческий центр проекта «Молодежь Москвы» открылся на месте бывшего кинотеатра «Родина»
Кейт Уинслет озвучит документальный фильм о короле Карле III
Sbleskom представил коллекцию «Кружево», созданную из тончайших серебряных нитей
В вейпах нашли следы кала и опасные бактерии
На Галапагосах нашли томаты, эволюционирующие вспять
Backbone и Kojima Productions выпустят лимитированный контроллер по мотивам Death Stranding 2
Джейкоб Элорди в финальном трейлере «Франкенштейна» Гильермо дель Торо
В Краснодаре вынесли первый в России приговор о незаконном коллекторстве
Выгорание, задержка зарплаты и чрезмерная нагрузка ― главные страхи россиян на работе
Nippon Travel запустит космические рейсы между Нью-Йорком и Токио. Перелет будет длиться час
Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии
01001Lab представил коллекцию керамики Substrate, созданную на стыке искусства и технологий
Иордания введет безвизовый режим для россиян с 13 декабря
Сборы российских фильмов за рубежом снизились почти вдвое
Опрос: 61% россиянок уверены, что мужчина обязан следить за своей внешностью
Ким Кардашьян усомнилась, что американцы в 1969 году высаживались на Луну
«Мотель „Трансильвания“» — спин-офф «Монстров на каникулах» — выйдет в 2027 году
По хоррору «Два, три, демон, приди!» выпустят сериал для VR-гарнитуры
Вуди Аллен снимет свой следующий фильм в Мадриде
Почти половина москвичей боятся ездить в лифте
В Роскомнадзоре предложили отказаться от согласий на обработку персональных данных
Юэн МакГрегор и Клэр Дейнс сыграют в новом сериале от A24
Опрос: 48% россиян против того, чтобы ИИ использовался в рабочих чатах

Против блогера Лизы Миллер завели дело об отмывании доходов

Против блогера Лизы Миллер (настоящее имя Елизавета Батюта) завели дело об отмывании доходов. Об этом сообщил Следственный комитет.

По версии обвинения, Миллер в 2020–2022 годах уклонилась от уплаты налогов на сумму более 130 млн рублей. Для этого она легализовала часть средств «путем финансовых операций». Дело на Миллер завели по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По данным следствия, Батюта находится на территории иностранного государства. В ближайшее время в России планируют заочно предъявить ей обвинение и объявить в розыск. Миллер живет в Дубае, ведет лайфстайл-блог об отношениях и материнстве. В инстаграме* на нее подписаны более 6,3 млн человек. Она основала сеть клиник «Миссис Лазер».

* Instagram/Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

