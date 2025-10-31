Против блогера Лизы Миллер завели дело об отмывании доходов

По данным следствия, Батюта находится на территории иностранного государства. В ближайшее время в России планируют заочно предъявить ей обвинение и объявить в розыск. Миллер живет в Дубае, ведет лайфстайл-блог об отношениях и материнстве. В инстаграме* на нее подписаны более 6,3 млн человек. Она основала сеть клиник «Миссис Лазер».