Против блогера Лизы Миллер завели дело об отмывании доходов

Против блогера Лизы Миллер (настоящее имя Елизавета Батюта) завели дело об отмывании доходов. Об этом сообщил Следственный комитет.
По версии обвинения, Миллер в 2020–2022 годах уклонилась от уплаты налогов на сумму более 130 млн рублей. Для этого она легализовала часть средств «путем финансовых операций». Дело на Миллер завели по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По данным следствия, Батюта находится на территории иностранного государства. В ближайшее время в России планируют заочно предъявить ей обвинение и объявить в розыск. Миллер живет в Дубае, ведет лайфстайл-блог об отношениях и материнстве. В инстаграме* на нее подписаны более 6,3 млн человек. Она основала сеть клиник «Миссис Лазер».
* Instagram/Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.