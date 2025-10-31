Кейт Уинслет озвучит документальный фильм о короле Карле III

Британская актриса Кейт Уинслет («Титаник», «Чтец») озвучит документальный фильм о короле Великобритании Карле III. Об этом сообщил Independent.
Проект под названием «Обретение гармонии: Видение короля» выпустит стриминговый сервис Prime Video. Лента расскажет о благотворительной организации The King’s Foundation. Премьера запланирована на начало 2026 года.
«Это одновременно большая честь и удовольствие участвовать в создании этого фильма, которые дают захватывающее представление о деятельности короля как защитника окружающей среды», — поделилась Уинслет.
Актриса призналась, что разделяет страсть Карла III к защите планеты и заботе об экологии. «Поэтому для меня было очень полезно работать с The King’s Foundation на этим захватывающим проектом», — добавила она.
«Я знаю, что зрители извлекут уроки, посмеются и вдохновятся тем, что показано в фильме, и я надеюсь, что влияние „Гармонии“ будет ощущаться в будущем», — сказала Уинслет.
Будущая лента расскажет о философии короля, которая рассматривает все в природе как взаимосвязанное. В ней покажут, как фонд Карла III применяет эту концепцию в различных проектах, направленных на возрождение сообществ, экологичный текстиль и традиционные ремесла. Режиссером картины стал Николас Браун.
«Его Величество король Карл III прожил невероятную жизнь, на протяжении более полувека стремясь привести человечество к гармонии с миром природы. Это эпическая история, полная драматизма, и Кейт превратила ее в историю, которая будет близка каждому из нас», — отметил кинематографист.