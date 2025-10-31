Билли Айлиш не любила свой хит «Birds of a Feather» и хотела вырезать его из альбома
В вейпах нашли следы кала и опасные бактерии

Фото: Hello World/Getty Images

Лаборатория судебной токсикологии Университета Содружества Вирджинии проанализировала примерно 1300 вейпов и обнаружила в них следы кала и опасные бактерии. Об этом пишет издание Medical Express.

Вейпы для исследования собрали прямо из школ. «Эта работа важна, потому что она является прямым показателем того, к чему имеют доступ дети и каковы их предпочтения», — сказала Мишель Пис, руководитель исследования и профессор кафедры судебной медицины в Университете Вирджинии.

Ученые обнаружили, что 83% образцов содержали никотин; 14% — каннабиноиды. Часто заявленные 5% никотина в вейпе по факту составляли 1–4%. В 4% никотиновых вейпов исследователями был обнаружен этанол.

Наибольшую обеспокоенность у Мишель Пис вызвало наличие в этих устройствах бактерий и кишечной палочки. Последняя указывает на присутствие в вейпах примесей кала.

Специалисты отметили, что вейпинг знакомит подростков с никотиновой зависимостью и вредными химическими веществами на критически важном этапе развития мозга. Другое исследование Университета Вирджинии показало, что использование вейпа может привести к более быстрому старению организма. Люди, которые вдыхали его пары, были в среднем физиологически на 10 лет старше своего фактического возраста.

