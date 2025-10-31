На Галапагосах нашли томаты, эволюционирующие вспять

Билли Айлиш не любила свой хит «Birds of a Feather» и хотела вырезать его из альбома
Кейт Уинслет озвучит документальный фильм о короле Карле III
Sbleskom представил коллекцию «Кружево», созданную из тончайших серебряных нитей
В вейпах нашли следы кала и опасные бактерии
Backbone и Kojima Productions выпустят лимитированный контроллер по мотивам Death Stranding 2
Джейкоб Элорди в финальном трейлере «Франкенштейна» Гильермо дель Торо
В Краснодаре вынесли первый в России приговор о незаконном коллекторстве
Выгорание, задержка зарплаты и чрезмерная нагрузка ― главные страхи россиян на работе
Nippon Travel запустит космические рейсы между Нью-Йорком и Токио. Перелет будет длиться час
Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии
01001Lab представил коллекцию керамики Substrate, созданную на стыке искусства и технологий
Иордания введет безвизовый режим для россиян с 13 декабря
Сборы российских фильмов за рубежом снизились почти вдвое
Опрос: 61% россиянок уверены, что мужчина обязан следить за своей внешностью
Ким Кардашьян усомнилась, что американцы в 1969 году высаживались на Луну
«Мотель „Трансильвания“» — спин-офф «Монстров на каникулах» — выйдет в 2027 году
По хоррору «Два, три, демон, приди!» выпустят сериал для VR-гарнитуры
Вуди Аллен снимет свой следующий фильм в Мадриде
Почти половина москвичей боятся ездить в лифте
В Роскомнадзоре предложили отказаться от согласий на обработку персональных данных
Юэн МакГрегор и Клэр Дейнс сыграют в новом сериале от A24
Опрос: 48% россиян против того, чтобы ИИ использовался в рабочих чатах
В Великобритании установят статую Терри Джонса из «Монти Пайтона» в образе голого органиста
Экс-кинокритик и автор «Афиши Daily» Станислав Зельвенский выпустил книгу о ста хоррорах разных эпох
LEGO выпустит набор по «Могучим рейнджерам» ― с 35-сантиметровым Мегазордом
Колин Фаррелл признался, что однажды пришел на съемки пьяным и разозлил Тома Круза
Карл III лишил принца Эндрю титулов и выселил из королевской резиденции
Звезда «Иллюзии обмана» Джесси Айзенберг станет анонимным донором почки

На Галапагосах нашли томаты, эволюционирующие вспять

На Галапагосских островах нашли томаты, которые эволюционируют в обратном направлении. Об этом написал CNN.

Овощ Solanum Pennellii растет буквально в сотнях километров от побережья Эквадора и привлек внимание ученых еще в 2024 году. Исследователи заметили, что некоторые томаты производят соединения, которые не встречались в них миллионы лет — алкалоиды, характерные в настоящее время для баклажанов.

Плоды проанализировали, и оказалось, что томаты с более молодых, западных островов архипелага демонстрируют редкий случай «обратной эволюции». Кроме того, они отличаются внешне: у них пурпурный цвет и более темные ветви, чем у овощей того же сорта с более старых, восточных островов.

«Мы думаем, что, возможно, условия окружающей среды оказывают давление на эти томаты, заставляя их вернуться к изначальному, или предковому, состоянию», — отметил молекулярный биохимик из Калифорнийского университета в Риверсайде Адам Йозвиак.

Он добавил, что открытие «показывает, что природа очень гибкая, и все не так, как мы думали: что все движется только вперед». По мнению ученых, Solanum Pennellii деэволюционировали и вернулись к тому состоянию, в котором были в прошлом. Молекулярная разница между западными и восточными томатами неоспорима.

Специалисты надеются, что исследование поможет создавать более качественные пищевые культуры, более сильные пестициды и даже лекарства. Оно позволит науке глубже понять эволюцию различных видов, надеется Йозвиак.

Западные Галапагосские острова образовались в результате вулканической активности, как считают ученые, после того как на восточных появились томаты Solanum Pennellii. Их семена, предположительно, занесли птицы один или два миллиона лет назад.

Природа более старых островов сегодня более стабильна и биологически разнообразна. Ландшафты молодых же пустынны, там почва менее развита. Эти обстоятельства, вероятно, повлияли на развитие томатов. Овощи с запада адаптировались к суровым условиям: они отпугивают животных и накапливают большее количество питательных веществ, считают исследователи.

