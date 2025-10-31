На Галапагосах нашли томаты, эволюционирующие вспять

Он добавил, что открытие «показывает, что природа очень гибкая, и все не так, как мы думали: что все движется только вперед». По мнению ученых, Solanum Pennellii деэволюционировали и вернулись к тому состоянию, в котором были в прошлом. Молекулярная разница между западными и восточными томатами неоспорима.