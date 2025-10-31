На Галапагосах нашли томаты, эволюционирующие вспять

На Галапагосских островах нашли томаты, которые эволюционируют в обратном направлении. Об этом написал CNN.
Овощ Solanum Pennellii растет буквально в сотнях километров от побережья Эквадора и привлек внимание ученых еще в 2024 году. Исследователи заметили, что некоторые томаты производят соединения, которые не встречались в них миллионы лет — алкалоиды, характерные в настоящее время для баклажанов.
Плоды проанализировали, и оказалось, что томаты с более молодых, западных островов архипелага демонстрируют редкий случай «обратной эволюции». Кроме того, они отличаются внешне: у них пурпурный цвет и более темные ветви, чем у овощей того же сорта с более старых, восточных островов.
«Мы думаем, что, возможно, условия окружающей среды оказывают давление на эти томаты, заставляя их вернуться к изначальному, или предковому, состоянию», — отметил молекулярный биохимик из Калифорнийского университета в Риверсайде Адам Йозвиак.
Он добавил, что открытие «показывает, что природа очень гибкая, и все не так, как мы думали: что все движется только вперед». По мнению ученых, Solanum Pennellii деэволюционировали и вернулись к тому состоянию, в котором были в прошлом. Молекулярная разница между западными и восточными томатами неоспорима.
Специалисты надеются, что исследование поможет создавать более качественные пищевые культуры, более сильные пестициды и даже лекарства. Оно позволит науке глубже понять эволюцию различных видов, надеется Йозвиак.
Западные Галапагосские острова образовались в результате вулканической активности, как считают ученые, после того как на восточных появились томаты Solanum Pennellii. Их семена, предположительно, занесли птицы один или два миллиона лет назад.
Природа более старых островов сегодня более стабильна и биологически разнообразна. Ландшафты молодых же пустынны, там почва менее развита. Эти обстоятельства, вероятно, повлияли на развитие томатов. Овощи с запада адаптировались к суровым условиям: они отпугивают животных и накапливают большее количество питательных веществ, считают исследователи.