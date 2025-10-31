«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям

Билли Айлиш не любила свой хит «Birds of a Feather» и хотела вырезать его из альбома
Бенисио дель Торо и Кэмерон Диас сыграют в фильме «Реконструкция»
Москвичи предложили запустить в городе автобус, где можно заплатить за проезд танцем
В сети появился трейлер фильма «Франц» — байопика Кафки от Агнешки Холланд
Maison Margiela представил коллекционную серию Tabi: 25 пар с вышивкой «Разбитое зеркало»
Netflix может купить Warner Bros. Discovery
Почти половина ПВЗ в России заработала менее 500 тысяч рублей за год
Умер режиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов
Творческий центр проекта «Молодежь Москвы» открылся на месте бывшего кинотеатра «Родина»
Против блогера Лизы Миллер завели дело об отмывании доходов
Кейт Уинслет озвучит документальный фильм о короле Карле III
Sbleskom представил коллекцию «Кружево», созданную из тончайших серебряных нитей
В вейпах нашли следы кала и опасные бактерии
На Галапагосах нашли томаты, эволюционирующие вспять
Backbone и Kojima Productions выпустят лимитированный контроллер по мотивам Death Stranding 2
Джейкоб Элорди в финальном трейлере «Франкенштейна» Гильермо дель Торо
В Краснодаре вынесли первый в России приговор о незаконном коллекторстве
Выгорание, задержка зарплаты и чрезмерная нагрузка ― главные страхи россиян на работе
Nippon Travel запустит космические рейсы между Нью-Йорком и Токио. Перелет будет длиться час
Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии
01001Lab представил коллекцию керамики Substrate, созданную на стыке искусства и технологий
Иордания введет безвизовый режим для россиян с 13 декабря
Сборы российских фильмов за рубежом снизились почти вдвое
Опрос: 61% россиянок уверены, что мужчина обязан следить за своей внешностью
Ким Кардашьян усомнилась, что американцы в 1969 году высаживались на Луну
«Мотель „Трансильвания“» — спин-офф «Монстров на каникулах» — выйдет в 2027 году
По хоррору «Два, три, демон, приди!» выпустят сериал для VR-гарнитуры
Вуди Аллен снимет свой следующий фильм в Мадриде

«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям

Фото: Walt Disney Pictures

Онлайн-школа для детей и подростков Skysmart выяснила, какие мультфильмы Disney россияне любят больше всего и какие чаще всего показывают своим детям.

Согласно результатам опроса, 44% россиян с удовольствием пересматривают вместе с детьми мультфильмы Disney из своего детства. 20% предпочитают современные релизы студии, а 36% выбирают для семейного просмотра исключительно российскую анимацию.

Лидером рейтинга стал «Король Лев», за который проголосовали 31% участников опроса. В пятерку любимых мультфильмов также вошли «Аладдин» (28%), «Русалочка» (23%), «Винни-Пух» (22%) и «Вверх» (17%). В десятке популярных также оказались «Красавица и чудовище» (16%), «История игрушек» (9%) и «Рататуй» (6%).

31% россиян стараются найти мультфильмы в «том самом» закадровом переводе из детства, когда оригинальные голоса едва слышны на фоне русской озвучки. 44% выбирают полностью дублированные версии, а 3% предпочитают смотреть в оригинале.

«Желание родителей найти тот самый перевод из детства говорит о глубокой эмоциональной связи с контентом и сюжетом мультфильма. Для поколения 90-х и начала 2000-х знакомые голоса за кадром — это часть личного опыта. Родители стремятся передать детям не просто сюжет, а те самые эмоции, которые испытывали сами», — отметила Анастасия Екушевская, академический директор школы иностранных языков Skysmart.

