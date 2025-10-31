«Король Лев» стал самым популярным мультфильмом Disney, который россияне показывают детям

Онлайн-школа для детей и подростков Skysmart выяснила, какие мультфильмы Disney россияне любят больше всего и какие чаще всего показывают своим детям.
Согласно результатам опроса, 44% россиян с удовольствием пересматривают вместе с детьми мультфильмы Disney из своего детства. 20% предпочитают современные релизы студии, а 36% выбирают для семейного просмотра исключительно российскую анимацию.
Лидером рейтинга стал «Король Лев», за который проголосовали 31% участников опроса. В пятерку любимых мультфильмов также вошли «Аладдин» (28%), «Русалочка» (23%), «Винни-Пух» (22%) и «Вверх» (17%). В десятке популярных также оказались «Красавица и чудовище» (16%), «История игрушек» (9%) и «Рататуй» (6%).
31% россиян стараются найти мультфильмы в «том самом» закадровом переводе из детства, когда оригинальные голоса едва слышны на фоне русской озвучки. 44% выбирают полностью дублированные версии, а 3% предпочитают смотреть в оригинале.
«Желание родителей найти тот самый перевод из детства говорит о глубокой эмоциональной связи с контентом и сюжетом мультфильма. Для поколения 90-х и начала 2000-х знакомые голоса за кадром — это часть личного опыта. Родители стремятся передать детям не просто сюжет, а те самые эмоции, которые испытывали сами», — отметила Анастасия Екушевская, академический директор школы иностранных языков Skysmart.