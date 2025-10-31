Maison Margiela представил коллекционную серию Tabi: 25 пар с вышивкой «Разбитое зеркало»

Дом моды Maison Margiela представил новую коллекционную серию Tabi Collector’s Series, выпустив 25 пар с вышивкой «Разбитое зеркало».
Каждая пара вручную расшита более чем 8000 стеклянных бусин, пайеток и металлических фрагментов, создающих эффект состаренного и треснувшего стекла.
Коллекция под творческим руководством Гленна Мартенса стала своеобразной данью архивной технике broken mirror, впервые представленной в коллекции Artisanal AW15 времен Джона Гальяно.
Первые экземпляры обуви предложили коллекционерам, а оставшиеся пары поступили в свободную продажу 30 октября. В честь релиза бренд также выпустит короткометражный фильм режиссера Юри Анкарани, в котором показан путь создания Tabi — от идеи до воплощения.