Sbleskom представил коллекцию «Кружево», созданную из тончайших серебряных нитей

Ювелирный бренд Sbleskom представил новую коллекцию украшений «Кружево», созданных из множества тончайших серебряных нитей.
Коллекция вдохновлена узорами винтажного кружева, хранящего в себе отпечаток истории и атмосферу детских воспоминаний. В бренде «Афише Daily» рассказали, что идея появилась весной, во время пробуждения природы и вдохновения.
Дизайнеры хотели создать что‑то по-настоящему женственное, что делает даже повседневный образ чувственным и воздушным. Для работы команда изучила десятки образцов старинного кружева, собранных у знакомых и найденных на антикварных площадках.
Самые выразительные элементы были перенесены в ювелирные эскизы. Первым украшением стало широкое кольцо, которое сочетает массивность и изящество. Коллекция также пополнилась подвеской, парой моносережек, каффом и кольцом на фалангу пальца.