Джейкоб Элорди в финальном трейлере «Франкенштейна» Гильермо дель Торо

Netfliх показал финальный трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо. Премьера состоится 7 ноября.
В новой экранизации романа Мэри Шелли историю расскажут с двух точек зрения: ученого, который попытался победить смерть силой науки, и созданного им монстра. Роль последнего исполнил Джейкоб Элорди.
В актерский состав также вошли Оскар Айзек в роли Виктора фон Франкенштейна и Миа Гот в роли Элизабет Лавенцы, невесты безумного ученого. В картине также снялись Кристоф Вальц и Ральф Айнесон.
Гильермо дель Торо работал над экранизацией «Франкенштейна» десятилетиями, прежде чем Netflix наконец дал проекту зеленый свет. Миа Гот говорила, фильм будет «глубоко личным»: «Это история, которая была частью жизни Гильермо с тех пор, когда он был маленьким мальчиком. Так что, думаю, люди будут удивлены, приятно удивлены, насколько сердечным окажется этот фильм».