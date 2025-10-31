В Краснодаре вынесли первый в России приговор о незаконном коллекторстве

Суд в Краснодаре вынес первый в России приговор по уголовному делу о незаконной деятельности по возврату просроченной задолженности (ч. 1 ст. 172.4 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале. Обвиняемого оштрафовали на 300 тыс. рублей.