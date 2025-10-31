В Краснодаре вынесли первый в России приговор о незаконном коллекторстве

Билли Айлиш не любила свой хит «Birds of a Feather» и хотела вырезать его из альбома
Джейкоб Элорди в финальном трейлере «Франкенштейна» Гильермо дель Торо
Выгорание, задержка зарплаты и чрезмерная нагрузка ― главные страхи россиян на работе
Nippon Travel запустит космические рейсы между Нью-Йорком и Токио. Перелет будет длиться час
Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии
01001Lab представил коллекцию керамики Substrate, созданную на стыке искусства и технологий
Иордания введет безвизовый режим для россиян с 13 декабря
Сборы российских фильмов за рубежом снизились почти вдвое
Опрос: 61% россиянок уверены, что мужчина обязан следить за своей внешностью
Ким Кардашьян усомнилась, что американцы в 1969 году высаживались на Луну
«Мотель „Трансильвания“» — спин-офф «Монстров на каникулах» — выйдет в 2027 году
По хоррору «Два, три, демон, приди!» выпустят сериал для VR-гарнитуры
Вуди Аллен снимет свой следующий фильм в Мадриде
Почти половина москвичей боятся ездить в лифте
В Роскомнадзоре предложили отказаться от согласий на обработку персональных данных
Юэн МакГрегор и Клэр Дейнс сыграют в новом сериале от A24
Опрос: 48% россиян против того, чтобы ИИ использовался в рабочих чатах
В Великобритании установят статую Терри Джонса из «Монти Пайтона» в образе голого органиста
Экс-кинокритик и автор «Афиши Daily» Станислав Зельвенский выпустил книгу о ста хоррорах разных эпох
LEGO выпустит набор по «Могучим рейнджерам» ― с 35-сантиметровым Мегазордом
Колин Фаррелл признался, что однажды пришел на съемки пьяным и разозлил Тома Круза
Карл III лишил принца Эндрю титулов и выселил из королевской резиденции
Звезда «Иллюзии обмана» Джесси Айзенберг станет анонимным донором почки
Джонатан Рис-Майерс сыграет главную роль в хорроре «The Catch»
Тэрон Эджертон присоединится к Ченнингу Татуму и Зази Битз в фильме «Kockroach»
Фигуристку Камилу Валиеву обязали выплатить более 2 млн рублей по итогам судов о допинге
В Париже мужчина заночевал на Эйфелевой башне
Режиссер «Дома у дороги» снимет собственный сиквел в обход Amazon из‑за конфликта

В Краснодаре вынесли первый в России приговор о незаконном коллекторстве

Фото: Tingey Injury Law Firm/Unsplash

Суд в Краснодаре вынес первый в России приговор по уголовному делу о незаконной деятельности по возврату просроченной задолженности (ч. 1 ст. 172.4 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале. Обвиняемого оштрафовали на 300 тыс. рублей.

В полицию обратился директор одного из предприятий Оренбурга. По его словам, ему позвонил неизвестный, который представился специалистом по взысканию просроченной задолженности.

Звонивший сообщил, что один из сотрудников компании директора имеет долги по кредитам. Он указал своего руководителя в качестве поручителя. Коллектор начал требовать возврата денег у директора и угрожать убийством.

После заявления директора полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Краснодара, работающий в коллекторском агентстве. У него дома были изъяты телефоны и сим-карты. Фоноскопическая судебная экспертиза подтвердила, что звонок с угрозами потерпевшему действительно был сделан коллектором.

Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность для коллекторов за угрозы, клевету и шантаж, в июле 2023 года. За преступление предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. рублей, а также принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Расскажите друзьям