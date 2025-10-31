В Краснодаре вынесли первый в России приговор о незаконном коллекторстве

Суд в Краснодаре вынес первый в России приговор по уголовному делу о незаконной деятельности по возврату просроченной задолженности (ч. 1 ст. 172.4 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале. Обвиняемого оштрафовали на 300 тыс. рублей.
В полицию обратился директор одного из предприятий Оренбурга. По его словам, ему позвонил неизвестный, который представился специалистом по взысканию просроченной задолженности.
Звонивший сообщил, что один из сотрудников компании директора имеет долги по кредитам. Он указал своего руководителя в качестве поручителя. Коллектор начал требовать возврата денег у директора и угрожать убийством.
После заявления директора полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Краснодара, работающий в коллекторском агентстве. У него дома были изъяты телефоны и сим-карты. Фоноскопическая судебная экспертиза подтвердила, что звонок с угрозами потерпевшему действительно был сделан коллектором.
Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность для коллекторов за угрозы, клевету и шантаж, в июле 2023 года. За преступление предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. рублей, а также принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.