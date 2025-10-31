Выгорание, задержка зарплаты и чрезмерная нагрузка ― главные страхи россиян на работе

Недавнее исследование сервиса «Ясно» показало, что больше половины россиян уходят с работы из‑за выгорания. Каждый третий может находиться в состоянии выгорания годами, а каждый пятый — более полугода. Чаще всего причиной оказываются неопределенность в развитии, нехватка признания и поддержки, а также нарушение баланса между работой и личной жизнью.