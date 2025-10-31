Билли Айлиш не любила свой хит «Birds of a Feather» и хотела вырезать его из альбома
Режиссер «Дома у дороги» снимет собственный сиквел в обход Amazon из‑за конфликта

Выгорание, задержка зарплаты и чрезмерная нагрузка ― главные страхи россиян на работе

Главный страх россиян на работе ― выгорание, которого опасается 42% работников. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование hh.ru.

35% респондентов переживают из-за возможных задержек зарплаты, а 33% ― из-за чрезмерной нагрузки при той же оплате.

Женщины чаще мужчин опасаются выгорания, конфликтов и токсичной атмосферы, а мужчины больше подвержены страхам, связанным с финансовыми рисками и отсутствием карьерного роста.

Самыми тревожными оказались специалисты в возрасте от 25 до 34 лет. Среди профессий наиболее опасаются выгорания медики (54%), HR-специалисты (52%) и менеджеры (51%). Финансовые опасения доминируют у работников туризма (47%) и строительства (44%).

По мнению экспертов, большее внимание к балансу между работой и личной жизнью отражает изменение отношения к труду: все чаще компании внедряют программы благополучия, гибкие форматы и культуру заботы о сотрудниках. 

Недавнее исследование сервиса «Ясно» показало, что больше половины россиян уходят с работы из‑за выгорания. Каждый третий может находиться в состоянии выгорания годами, а каждый пятый — более полугода. Чаще всего причиной оказываются неопределенность в развитии, нехватка признания и поддержки, а также нарушение баланса между работой и личной жизнью.

