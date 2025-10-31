Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии

Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября 2023 года. В начале апреля этого года он признал вину. Блогер написал в телеграм-канале, что «раскаивается и готов упорно работать над восстановлением доверия», попросил прощения и обратился к тем, «у кого возникли неоправданные ожидания относительно образовательной ценности» его программ.