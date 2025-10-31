Билли Айлиш не любила свой хит «Birds of a Feather» и хотела вырезать его из альбома
Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии

Фото: из соцсетей Аяза Шабутдинова

Пресненский районный суд Москвы признал Аяза Шабутдинова виновным в 113 эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Блогера приговорили к семи годам колонии общего режима и назначили штраф в размере 5 млн рублей, сообщает «Коммерсант».

По данным следствия, бизнес-коуч продавал образовательные курсы стоимостью от 150 до 350 тыс. рублей, однако клиенты не получали обещанного результата. Общий ущерб по делу превысил 57 млн рублей.

Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября 2023 года. В начале апреля этого года он признал вину. Блогер написал в телеграм-канале, что «раскаивается и готов упорно работать над восстановлением доверия», попросил прощения и обратился к тем, «у кого возникли неоправданные ожидания относительно образовательной ценности» его программ.

Шабутдинов признал свои ошибки: курсы продавались «агрессивно, всем без разбора», а рекламировались как чудо-таблетка. Блогер подчеркивал, что «никогда не действовал со злыми намерениями».

В середине апреля коуч отметил, что возместил ущерб 64 потерпевшим. Гособвинение запрашивало для предпринимателя восемь лет лишения свободы.

