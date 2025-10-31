Сборы российских фильмов за рубежом снизились почти вдвое

Российское кино в зарубежном прокате собрало 8,5 млн долларов за девять месяцев 2025 года. В 2024-м за аналогичный период показатель был на 44% больше ― 15,3 млн. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика».
Главным рынком для экспорта остается Китай с долей 21%. Следом идут Израиль (10,4%) и Германия (6,4%).
Лидером по сборам за рубежом стал российско-китайский экшн «Красный шелк», который заработал 1,8 млн долларов. На втором месте фильм «Мастер и Маргарита» с результатом в 1,6 млн, на третьем ― мультфильм «Большое путешествие. Вокруг света», собравший 1,05 млн.
«Совсем немного не хватило для попадания в топ-3 фэнтези „Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича“. Проект вышел в прокат в 18 странах и заработал в общей сложности 1,022 млн долларов», — отметили в «БК».
Главред отраслевого издания Cinemaplex Рифат Фазлыев называет основной причиной падения сборов ― бойкот и уход с российского рынка западных компаний, что закрыло доступ к европейским рынкам. Среди системных проблем ― создание контента в основном для российского рынка, считает он.