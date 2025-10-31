Сборы российских фильмов за рубежом снизились почти вдвое

Российское кино в зарубежном прокате собрало 8,5 млн долларов за девять месяцев 2025 года. В 2024-м за аналогичный период показатель был на 44% больше ― 15,3 млн. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика».