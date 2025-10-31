Сборы российских фильмов за рубежом снизились почти вдвое

Билли Айлиш не любила свой хит «Birds of a Feather» и хотела вырезать его из альбома
Джейкоб Элорди в финальном трейлере «Франкенштейна» Гильермо дель Торо
В Краснодаре вынесли первый в России приговор о незаконном коллекторстве
Выгорание, задержка зарплаты и чрезмерная нагрузка ― главные страхи россиян на работе
Nippon Travel запустит космические рейсы между Нью-Йорком и Токио. Перелет будет длиться час
Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии
01001Lab представил коллекцию керамики Substrate, созданную на стыке искусства и технологий
Иордания введет безвизовый режим для россиян с 13 декабря
Опрос: 61% россиянок уверены, что мужчина обязан следить за своей внешностью
Ким Кардашьян усомнилась, что американцы в 1969 году высаживались на Луну
«Мотель „Трансильвания“» — спин-офф «Монстров на каникулах» — выйдет в 2027 году
По хоррору «Два, три, демон, приди!» выпустят сериал для VR-гарнитуры
Вуди Аллен снимет свой следующий фильм в Мадриде
Почти половина москвичей боятся ездить в лифте
В Роскомнадзоре предложили отказаться от согласий на обработку персональных данных
Юэн МакГрегор и Клэр Дейнс сыграют в новом сериале от A24
Опрос: 48% россиян против того, чтобы ИИ использовался в рабочих чатах
В Великобритании установят статую Терри Джонса из «Монти Пайтона» в образе голого органиста
Экс-кинокритик и автор «Афиши Daily» Станислав Зельвенский выпустил книгу о ста хоррорах разных эпох
LEGO выпустит набор по «Могучим рейнджерам» ― с 35-сантиметровым Мегазордом
Колин Фаррелл признался, что однажды пришел на съемки пьяным и разозлил Тома Круза
Карл III лишил принца Эндрю титулов и выселил из королевской резиденции
Звезда «Иллюзии обмана» Джесси Айзенберг станет анонимным донором почки
Джонатан Рис-Майерс сыграет главную роль в хорроре «The Catch»
Тэрон Эджертон присоединится к Ченнингу Татуму и Зази Битз в фильме «Kockroach»
Фигуристку Камилу Валиеву обязали выплатить более 2 млн рублей по итогам судов о допинге
В Париже мужчина заночевал на Эйфелевой башне
Режиссер «Дома у дороги» снимет собственный сиквел в обход Amazon из‑за конфликта

Сборы российских фильмов за рубежом снизились почти вдвое

Кадр из фильма «Мастер и Марагарита». Фото: «Марс Медиа»

Российское кино в зарубежном прокате собрало 8,5 млн долларов за девять месяцев 2025 года. В 2024-м за аналогичный период показатель был на 44% больше ― 15,3 млн. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика». 

Главным рынком для экспорта остается Китай с долей 21%. Следом идут Израиль (10,4%) и Германия (6,4%). 

Лидером по сборам за рубежом стал российско-китайский экшн «Красный шелк», который заработал 1,8 млн долларов. На втором месте фильм «Мастер и Маргарита» с результатом в 1,6 млн, на третьем ― мультфильм «Большое путешествие. Вокруг света», собравший 1,05 млн. 

«Совсем немного не хватило для попадания в топ-3 фэнтези „Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича“. Проект вышел в прокат в 18 странах и заработал в общей сложности 1,022 млн долларов», — отметили в «БК». 

Главред отраслевого издания Cinemaplex Рифат Фазлыев называет основной причиной падения сборов ― бойкот и уход с российского рынка западных компаний, что закрыло доступ к европейским рынкам. Среди системных проблем ― создание контента в основном для российского рынка, считает он. 

Расскажите друзьям