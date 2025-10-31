Иордания введет безвизовый режим для россиян с 13 декабря этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Документ о безвизе был подписан в Москве 20 августа этого года. С 13 декабря граждане России смогут въезжать в Иорданию и находиться там до 30 дней без визы при каждом визите, если цель поездки не связана с работой, учебой, коммерческой деятельностью или постоянным проживанием.
Общая продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней в течение календарного года. Аналогичные условия распространяются и на граждан Иордании при посещении России.
Ранее Китай ввел для россиян безвиз с 15 сентября. Приехать в КНР без визы получится на срок до 30 дней с туристическими и деловыми целями, а также для посещения родственников. Аналогичный безвиз будет действовать и для граждан КНР при въезде в Россию.