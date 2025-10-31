Иордания введет безвизовый режим для россиян с 13 декабря

Документ о безвизе был подписан в Москве 20 августа этого года. С 13 декабря граждане России смогут въезжать в Иорданию и находиться там до 30 дней без визы при каждом визите, если цель поездки не связана с работой, учебой, коммерческой деятельностью или постоянным проживанием.