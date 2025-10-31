Билли Айлиш не любила свой хит «Birds of a Feather» и хотела вырезать его из альбома
Backbone и Kojima Productions выпустят лимитированный контроллер по мотивам Death Stranding 2

Компания Backbone объединилась с Kojima Productions для выпуска лимитированного контроллера, посвященного игре Death Stranding 2: On the Beach.

Эта версия основана на модели Backbone One PlayStation Edition и стала первым эксклюзивным изданием бренда, созданным в партнерстве с PlayStation.

Создатели были вдохновлены главным героем игры Сэмом Портером Бриджесом, контроллер отражает дух выживания и исследования Death Stranding 2. Дизайн сочетает фирменные цвета вселенной игры и символику организации Drawbridge.

Каждый контроллер выпускается в количестве всего 1350 экземпляров и упакован в пронумерованный коллекционный кейс с памятной биркой.

Контроллер совместим не только с PlayStation Remote Play, но и с сервисами облачного гейминга, включая Apple Arcade, GeForce NOW, Amazon Luna и ПК. Продажи стартуют 6 ноября, стоимость составит 160 долларов.

