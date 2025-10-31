Опрос: 61% россиянок уверены, что мужчина обязан следить за своей внешностью

Интересно, что с возрастом приоритеты тоже смещаются: большинство женщин признались, что если раньше им была важна внешность, то с годами на первое место выходят чувство надежности, уважение и внутреннее спокойствие (45%). Только 15% ответили, что их требования к мужской внешности стали строже. У остальных респонденток они либо не изменились (30%), либо стали еще проще — «главное, чтоб не пил, не курил и был здоров», так ответили 10%.