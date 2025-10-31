Опрос: 61% россиянок уверены, что мужчина обязан следить за своей внешностью

54% россиянок считают, что внешность их партнера не играет для них решающей роли. Для большинства важнее, чтобы мужчина был надежным, уверенным в себе и вызывал чувство спокойствия рядом, показали результаты опроса дейтинг-сервиса Mamba. Результаты есть у «Афиши Daily».
Идеальная шевелюра и пресс по-прежнему проигрывают человеческим качествам. Многие женщины ценят в мужчинах открытость и понимание (68%), на втором месте стоят харизма, юмор, и легкость в общении (50%), а щедрость и финансовая стабильность заняли третье место (41%). Далее идут совпадение интересов и уверенность в себе (28%), а вот фигуру и рост отметили всего 10% опрошенных.
Респондентки также уверены, что чрезмерная привлекательность мужчины не всегда играет на руку. Только 11% женщин назвали это явным плюсом. Еще 13% ответили, что излишняя эффектность может мешать построить стабильные отношения. Остальные (64%) верят, что плюс это или минус зависит только от характера.
Интересно, что с возрастом приоритеты тоже смещаются: большинство женщин признались, что если раньше им была важна внешность, то с годами на первое место выходят чувство надежности, уважение и внутреннее спокойствие (45%). Только 15% ответили, что их требования к мужской внешности стали строже. У остальных респонденток они либо не изменились (30%), либо стали еще проще — «главное, чтоб не пил, не курил и был здоров», так ответили 10%.
Но несмотря на то, что мужская красота не важна, старое утверждение про «могуч, вонюч и волосат» не работает — с ним согласны лишь 3% женщин. 61% считают, что мужчина должен следить за собой, но без фанатизма, так как излишняя ухоженность может вызвать подозрения в измене. 35% уверены, что базовый уход обязателен — барбер, стайлинг и парфюм.
