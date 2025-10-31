Опрос: 61% россиянок уверены, что мужчина обязан следить за своей внешностью

Билли Айлиш не любила свой хит «Birds of a Feather» и хотела вырезать его из альбома
Ким Кардашьян усомнилась, что американцы в 1969 году высаживались на Луну
«Мотель „Трансильвания“» — спин-офф «Монстров на каникулах» — выйдет в 2027 году
По хоррору «Два, три, демон, приди!» выпустят сериал для VR-гарнитуры
Вуди Аллен снимет свой следующий фильм в Мадриде
Почти половина москвичей боятся ездить в лифте
В Роскомнадзоре предложили отказаться от согласий на обработку персональных данных
Юэн МакГрегор и Клэр Дейнс сыграют в новом сериале от A24
Опрос: 48% россиян против того, чтобы ИИ использовался в рабочих чатах
В Великобритании установят статую Терри Джонса из «Монти Пайтона» в образе голого органиста
Кинокритик и автор «Афиши Daily» Станислав Зельвенский выпустил книгу о ста хоррорах разных эпох
LEGO выпустит набор по «Могучим рейнджерам» ― с 35-сантиметровым Мегазордом
Колин Фаррелл признался, что однажды пришел на съемки пьяным и разозлил Тома Круза
Карл III лишил принца Эндрю титулов и выселил из королевской резиденции
Звезда «Иллюзии обмана» Джесси Айзенберг станет анонимным донором почки
Джонатан Рис-Майерс сыграет главную роль в хорроре «The Catch»
Тэрон Эджертон присоединится к Ченнингу Татуму и Зази Битз в фильме «Kockroach»
Фигуристку Камилу Валиеву обязали выплатить более 2 млн рублей по итогам судов о допинге
В Париже мужчина заночевал на Эйфелевой башне
Режиссер «Дома у дороги» снимет собственный сиквел в обход Amazon из‑за конфликта
Starz показал трейлер сериала «Спартак: Дом Ашура»
Hulu продлил сериал «Царь горы» на два сезона
Шарлиз Терон намерена сыграть в триллере «Тиран»
Питер Берг («Уцелевший») снимет фильм по мотивам Call of Duty
Индустрия аниме выросла почти на 15%. Все благодаря зарубежным рынкам
На журфаке МГУ запретили отмечать Хэллоуин
Россияне стали чаще ездить во Вьетнам. Спрос вырос на 173% за девять месяцев
«Я знаю, как это — быть недооцененной»: Сидни Суини выступила на гала-вечере Variety Power of Women

Опрос: 61% россиянок уверены, что мужчина обязан следить за своей внешностью

54% россиянок считают, что внешность их партнера не играет для них решающей роли. Для большинства важнее, чтобы мужчина был надежным, уверенным в себе и вызывал чувство спокойствия рядом, показали результаты опроса дейтинг-сервиса Mamba. Результаты есть у «Афиши Daily».

Идеальная шевелюра и пресс по-прежнему проигрывают человеческим качествам. Многие женщины ценят в мужчинах открытость и понимание (68%), на втором месте стоят харизма, юмор, и легкость в общении (50%), а щедрость и финансовая стабильность заняли третье место (41%). Далее идут совпадение интересов и уверенность в себе (28%), а вот фигуру и рост отметили всего 10% опрошенных.

Респондентки также уверены, что чрезмерная привлекательность мужчины не всегда играет на руку. Только 11% женщин назвали это явным плюсом. Еще 13% ответили, что излишняя эффектность может мешать построить стабильные отношения. Остальные (64%) верят, что плюс это или минус зависит только от характера.

Интересно, что с возрастом приоритеты тоже смещаются: большинство женщин признались, что если раньше им была важна внешность, то с годами на первое место выходят чувство надежности, уважение и внутреннее спокойствие (45%). Только 15% ответили, что их требования к мужской внешности стали строже. У остальных респонденток они либо не изменились (30%), либо стали еще проще — «главное, чтоб не пил, не курил и был здоров», так ответили 10%.

Но несмотря на то, что мужская красота не важна, старое утверждение про «могуч, вонюч и волосат» не работает — с ним согласны лишь 3% женщин. 61% считают, что мужчина должен следить за собой, но без фанатизма, так как излишняя ухоженность может вызвать подозрения в измене. 35% уверены, что базовый уход обязателен — барбер, стайлинг и парфюм.

Недавно аналитики выяснили, какие романтические сцены из литературы пользователи считают самыми будоражащими. Самой романтичной сценой в мировой литературе россиянки назвали объяснение в любви Джейн и мистера Рочестера (17%) в романе Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». На втором месте — танец Наташи Ростовой и Андрея Болконского на балу (14%) в «Войне и мире» Льва Толстого. Третье место заняла первая встреча Мастера и Маргариты (13%) в одноименном романе Михаила Булгакова.

