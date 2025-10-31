Питер Берг («Уцелевший») снимет фильм по мотивам Call of Duty
Ким Кардашьян усомнилась, что американцы в 1969 году высаживались на Луну

Фото: kimkardashian

В новом выпуске сериала «Семейство Кардашян» Ким Кардашьян в разговоре с актрисой Сарой Полсон сказала, что не верит в высадку американцев на Луну в 1969 году. Об этом пишет The New York Post.

Ким рассказала, что «все время сосредотачивается на теориях заговора», и предложила отправить Полсон «миллион статей», подтверждающих ее позицию. «На Луне нет гравитации. Почему развевается флаг?» — сказала Кардашьян, имея в виду видео высадки, на котором флаг двигался в атмосфере Луны.

Продюсер спросил Ким, действительно ли она верит, что люди никогда не были на Луне. «Не думаю, что мы там были. Думаю, это был фейк», — ответила она.

После выхода эпизода исполняющий обязанности главы агентства NASA Шон Даффи ответил звезде в соцсети Х. «Да, Ким Кардашьян, мы уже были на Луне… шесть раз!», — написал он. Даффи также напомнил о текущей лунной программе «Артемида» и добавил, что США «уже выиграли первую космическую гонку и выиграют и эту».

Американский космический корабль «Аполлон — 11» 20 июля 1969 года совершил первый высадку людей на Луну. Членами экипажа стали Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Базз Олдрин. 21 июля астронавты совершили выход на лунную поверхность. Он продолжался два часа 31 минуту 40 секунд.

