Nippon Travel запустит космические рейсы между Нью-Йорком и Токио. Перелет будет длиться час

Японское турагентство Nippon Travel к 2030-м годам запустит космические перелеты Нью-Йорк — Токио за один час.
Компания объявила о запуске уникальной услуги point-to-point transport совместно со стартапом Innovative Space Carrier Inc., занимающимся разработкой многоразовых ракет.
Стоимость перелета туда-обратно составит около 657 тыс. долларов США. Запуск будет осуществляться с плавучей платформы в океане, а цель проекта — соединить «любые две точки на Земле» всего за 60 минут.
Никакие подробности пока не разглашаются. Известно, что предварительная подача заявок начнется в 2026 году. Nippon Travel планирует поэтапно представлять программу, начиная с дегустации космической еды и экскурсий по наземным объектам.