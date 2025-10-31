Ким Кардашьян усомнилась, что американцы в 1969 году высаживались на Луну
Опрос: 61% россиянок уверены, что мужчина обязан следить за своей внешностью
По хоррору «Два, три, демон, приди!» выпустят сериал для VR-гарнитуры
Вуди Аллен снимет свой следующий фильм в Мадриде
Почти половина москвичей боятся ездить в лифте
В Роскомнадзоре предложили отказаться от согласий на обработку персональных данных
Юэн МакГрегор и Клэр Дейнс сыграют в новом сериале от A24
Опрос: 48% россиян против того, чтобы ИИ использовался в рабочих чатах
В Великобритании установят статую Терри Джонса из «Монти Пайтона» в образе голого органиста
Кинокритик и автор «Афиши Daily» Станислав Зельвенский выпустил книгу о ста хоррорах разных эпох
LEGO выпустит набор по «Могучим рейнджерам» ― с 35-сантиметровым Мегазордом
Колин Фаррелл признался, что однажды пришел на съемки пьяным и разозлил Тома Круза
Карл III лишил принца Эндрю титулов и выселил из королевской резиденции
Звезда «Иллюзии обмана» Джесси Айзенберг станет анонимным донором почки
Джонатан Рис-Майерс сыграет главную роль в хорроре «The Catch»
Тэрон Эджертон присоединится к Ченнингу Татуму и Зази Битз в фильме «Kockroach»
Фигуристку Камилу Валиеву обязали выплатить более 2 млн рублей по итогам судов о допинге
В Париже мужчина заночевал на Эйфелевой башне
Режиссер «Дома у дороги» снимет собственный сиквел в обход Amazon из‑за конфликта
Starz показал трейлер сериала «Спартак: Дом Ашура»
Hulu продлил сериал «Царь горы» на два сезона
Шарлиз Терон намерена сыграть в триллере «Тиран»
Питер Берг («Уцелевший») снимет фильм по мотивам Call of Duty
Индустрия аниме выросла почти на 15%. Все благодаря зарубежным рынкам
На журфаке МГУ запретили отмечать Хэллоуин
Россияне стали чаще ездить во Вьетнам. Спрос вырос на 173% за девять месяцев
«Я знаю, как это — быть недооцененной»: Сидни Суини выступила на гала-вечере Variety Power of Women
В Москве закрылась галерея современного искусства «ГУМ-Red-Line»

«Мотель „Трансильвания“» — спин-офф «Монстров на каникулах» — выйдет в 2027 году

Фото: Sony Pictures

Sony Pictures анонсировала дату выхода спин-оффа «Монстров на каникулах» «Мотель „Трансильвания“». Премьера мультфильма на Netflix состоится в 2027 году, а не в 2025-м, как планировалось ранее.

В продолжении Дракула и Мейвис открывают новый курорт для людей и монстров в калифорнийской пустыне. Подробности сюжета пока неизвестны.

Год назад стриминговый сервис поделился первым кадром из ленты. На нем изображены Драк и Мейвис, парящие над своим новым бизнесом. Отец, с одной стороны, выглядит гордым за свою дочь, а с другой — скрещивает пальцы за спиной, явно что-то задумывая. Мейвис же любуется своим новым детищем, складывая руки в виде фоторамки.

Первая часть «Монстров на каникулах» вышла в 2012 году. Мультфильм рассказывал о графе Дракуле, владельце отеля «Трансильвания», где монстры со всего мира могут отдохнуть от людей.

На 118-й день рождения своей дочери Мейвис Дракула пригласил самых известных чудовищ: Франкенштейна, Мумию, семью оборотней и Человека-невидимку. Однако вместе с ними в отеле оказался и 21-летний парень по имени Джонатан, в которого быстро влюбилась Мейвис.

Картина заработала в общей сложности 222 млн долларов. В 2015 году вышли «Монстры на каникулах-2». В этой части у Мейвис и Джони рождается сын Деннис. Дракула переживает, что у мальчика не проявляются вампирские способности. В «Монстрах на каникулах-3: Море зовет» (2018) Дракула и его семья отправляются в круиз на роскошном лайнере, где Дракула влюбляется в капитана корабля Эрику. Последняя часть — «Монстры на каникулах: Трансформания» — вышла в 2022 году. В ней Джонни случайно превращает Дракулу и его друзей-монстров в людей, а сам становится монстром.

