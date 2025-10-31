Sony Pictures анонсировала дату выхода спин-оффа «Монстров на каникулах» «Мотель „Трансильвания“». Премьера мультфильма на Netflix состоится в 2027 году, а не в 2025-м, как планировалось ранее.
В продолжении Дракула и Мейвис открывают новый курорт для людей и монстров в калифорнийской пустыне. Подробности сюжета пока неизвестны.
Год назад стриминговый сервис поделился первым кадром из ленты. На нем изображены Драк и Мейвис, парящие над своим новым бизнесом. Отец, с одной стороны, выглядит гордым за свою дочь, а с другой — скрещивает пальцы за спиной, явно что-то задумывая. Мейвис же любуется своим новым детищем, складывая руки в виде фоторамки.
Первая часть «Монстров на каникулах» вышла в 2012 году. Мультфильм рассказывал о графе Дракуле, владельце отеля «Трансильвания», где монстры со всего мира могут отдохнуть от людей.
На 118-й день рождения своей дочери Мейвис Дракула пригласил самых известных чудовищ: Франкенштейна, Мумию, семью оборотней и Человека-невидимку. Однако вместе с ними в отеле оказался и 21-летний парень по имени Джонатан, в которого быстро влюбилась Мейвис.
Картина заработала в общей сложности 222 млн долларов. В 2015 году вышли «Монстры на каникулах-2». В этой части у Мейвис и Джони рождается сын Деннис. Дракула переживает, что у мальчика не проявляются вампирские способности. В «Монстрах на каникулах-3: Море зовет» (2018) Дракула и его семья отправляются в круиз на роскошном лайнере, где Дракула влюбляется в капитана корабля Эрику. Последняя часть — «Монстры на каникулах: Трансформания» — вышла в 2022 году. В ней Джонни случайно превращает Дракулу и его друзей-монстров в людей, а сам становится монстром.