По хоррору «Два, три, демон, приди!» выпустят сериал для VR-гарнитуры

По вселенной ужастика «Два, три, демон, приди!» снимут иммерсивный спин-офф-сериал. Посмотреть его можно будет исключительно в гарнитурах виртуальной реальности от Meta*, сообщает Variety.
Meta работает над пока безымянным проектом со студией XRTV. Сериал будет включать шесть эпизодов по 30 минут.
По сюжету группа молодых путешественников ищет идеальную вечеринку на европейском острове, пока не находит таинственную Руку: она дает сверхъестественный кайф, куда опаснее любого наркотика.
Режиссером выступит Крейг Уилльям Макнилл, работавший над «Миром Дикого Запада». Трент Атертон («Колесо») отвечает за сценарий.
«Преимущество XR в том, что теперь мы можем встроить историю прямо в ваше пространство — чтобы вы почувствовали себя внутри нее. Это огромный шаг вперед по сравнению с предыдущими 3D- и иммерсивными проектами, потому что теперь холстом становится ваша гостиная», ― отметил сооснователь XRTV Даррен Брандль.
«Два, три, демон, приди!» вышел в июле 2023-го и стал самым кассовым хоррором в истории A24. «Афиша Daily» узнала у режиссера фильма Дэнни Филиппу, как он прошел путь от 7 млн подписчиков на ютубе до рейтинга 95% на Rotten Tomatoes.
* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.