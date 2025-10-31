По хоррору «Два, три, демон, приди!» выпустят сериал для VR-гарнитуры

Билли Айлиш не любила свой хит «Birds of a Feather» и хотела вырезать его из альбома
Опрос: 61% россиянок уверены, что мужчина обязан следить за своей внешностью
Ким Кардашьян усомнилась, что американцы в 1969 году высаживались на Луну
«Мотель „Трансильвания“» — спин-офф «Монстров на каникулах» — выйдет в 2027 году
Вуди Аллен снимет свой следующий фильм в Мадриде
Почти половина москвичей боятся ездить в лифте
В Роскомнадзоре предложили отказаться от согласий на обработку персональных данных
Юэн МакГрегор и Клэр Дейнс сыграют в новом сериале от A24
Опрос: 48% россиян против того, чтобы ИИ использовался в рабочих чатах
В Великобритании установят статую Терри Джонса из «Монти Пайтона» в образе голого органиста
Кинокритик и автор «Афиши Daily» Станислав Зельвенский выпустил книгу о ста хоррорах разных эпох
LEGO выпустит набор по «Могучим рейнджерам» ― с 35-сантиметровым Мегазордом
Колин Фаррелл признался, что однажды пришел на съемки пьяным и разозлил Тома Круза
Карл III лишил принца Эндрю титулов и выселил из королевской резиденции
Звезда «Иллюзии обмана» Джесси Айзенберг станет анонимным донором почки
Джонатан Рис-Майерс сыграет главную роль в хорроре «The Catch»
Тэрон Эджертон присоединится к Ченнингу Татуму и Зази Битз в фильме «Kockroach»
Фигуристку Камилу Валиеву обязали выплатить более 2 млн рублей по итогам судов о допинге
В Париже мужчина заночевал на Эйфелевой башне
Режиссер «Дома у дороги» снимет собственный сиквел в обход Amazon из‑за конфликта
Starz показал трейлер сериала «Спартак: Дом Ашура»
Hulu продлил сериал «Царь горы» на два сезона
Шарлиз Терон намерена сыграть в триллере «Тиран»
Питер Берг («Уцелевший») снимет фильм по мотивам Call of Duty
Индустрия аниме выросла почти на 15%. Все благодаря зарубежным рынкам
На журфаке МГУ запретили отмечать Хэллоуин
Россияне стали чаще ездить во Вьетнам. Спрос вырос на 173% за девять месяцев
«Я знаю, как это — быть недооцененной»: Сидни Суини выступила на гала-вечере Variety Power of Women

По хоррору «Два, три, демон, приди!» выпустят сериал для VR-гарнитуры

Фото: «Атмосфера кино»

По вселенной ужастика «Два, три, демон, приди!» снимут иммерсивный спин-офф-сериал. Посмотреть его можно будет исключительно в гарнитурах виртуальной реальности от Meta*, сообщает Variety. 

Meta работает над пока безымянным проектом со студией XRTV. Сериал будет включать шесть эпизодов по 30 минут. 

По сюжету группа молодых путешественников ищет идеальную вечеринку на европейском острове, пока не находит таинственную Руку: она дает сверхъестественный кайф, куда опаснее любого наркотика. 

Режиссером выступит Крейг Уилльям Макнилл, работавший над «Миром Дикого Запада». Трент Атертон («Колесо») отвечает за сценарий. 

«Преимущество XR в том, что теперь мы можем встроить историю прямо в ваше пространство — чтобы вы почувствовали себя внутри нее. Это огромный шаг вперед по сравнению с предыдущими 3D- и иммерсивными проектами, потому что теперь холстом становится ваша гостиная», ― отметил сооснователь XRTV Даррен Брандль.

«Два, три, демон, приди!» вышел в июле 2023-го и стал самым кассовым хоррором в истории A24. «Афиша Daily» узнала у режиссера фильма Дэнни Филиппу, как он прошел путь от 7 млн подписчиков на ютубе до рейтинга 95% на Rotten Tomatoes.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям