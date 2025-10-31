По хоррору «Два, три, демон, приди!» выпустят сериал для VR-гарнитуры

«Преимущество XR в том, что теперь мы можем встроить историю прямо в ваше пространство — чтобы вы почувствовали себя внутри нее. Это огромный шаг вперед по сравнению с предыдущими 3D- и иммерсивными проектами, потому что теперь холстом становится ваша гостиная», ― отметил сооснователь XRTV Даррен Брандль.