01001Lab представил коллекцию керамики Substrate, созданную на стыке искусства и технологий

Билли Айлиш не любила свой хит «Birds of a Feather» и хотела вырезать его из альбома
Джейкоб Элорди в финальном трейлере «Франкенштейна» Гильермо дель Торо
В Краснодаре вынесли первый в России приговор о незаконном коллекторстве
Выгорание, задержка зарплаты и чрезмерная нагрузка ― главные страхи россиян на работе
Nippon Travel запустит космические рейсы между Нью-Йорком и Токио. Перелет будет длиться час
Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии
Иордания введет безвизовый режим для россиян с 13 декабря
Сборы российских фильмов за рубежом снизились почти вдвое
Опрос: 61% россиянок уверены, что мужчина обязан следить за своей внешностью
Ким Кардашьян усомнилась, что американцы в 1969 году высаживались на Луну
«Мотель „Трансильвания“» — спин-офф «Монстров на каникулах» — выйдет в 2027 году
По хоррору «Два, три, демон, приди!» выпустят сериал для VR-гарнитуры
Вуди Аллен снимет свой следующий фильм в Мадриде
Почти половина москвичей боятся ездить в лифте
В Роскомнадзоре предложили отказаться от согласий на обработку персональных данных
Юэн МакГрегор и Клэр Дейнс сыграют в новом сериале от A24
Опрос: 48% россиян против того, чтобы ИИ использовался в рабочих чатах
В Великобритании установят статую Терри Джонса из «Монти Пайтона» в образе голого органиста
Экс-кинокритик и автор «Афиши Daily» Станислав Зельвенский выпустил книгу о ста хоррорах разных эпох
LEGO выпустит набор по «Могучим рейнджерам» ― с 35-сантиметровым Мегазордом
Колин Фаррелл признался, что однажды пришел на съемки пьяным и разозлил Тома Круза
Карл III лишил принца Эндрю титулов и выселил из королевской резиденции
Звезда «Иллюзии обмана» Джесси Айзенберг станет анонимным донором почки
Джонатан Рис-Майерс сыграет главную роль в хорроре «The Catch»
Тэрон Эджертон присоединится к Ченнингу Татуму и Зази Битз в фильме «Kockroach»
Фигуристку Камилу Валиеву обязали выплатить более 2 млн рублей по итогам судов о допинге
В Париже мужчина заночевал на Эйфелевой башне
Режиссер «Дома у дороги» снимет собственный сиквел в обход Amazon из‑за конфликта

01001Lab представил коллекцию керамики Substrate, созданную на стыке искусства и технологий

Бренд предметного дизайна 01001Lab представил новую коллекцию керамики Substrate, созданную на стыке искусства, технологий и ремесла.

«Визуальная история Substrate становится метафорой коллекции: каждая форма рождается из цифрового кода, но возвращается в материю. В этих объектах технология перестает быть инструментом — она становится частью живого, осязаемого опыта», — отметили в бренде.

Substrate исследует границы между реальным и цифровым, телесным и механическим. Героями съемки стали Авдотья Александрова (основательница модельного агентства Lumpen) и Тося Млинарич (создатель 01001Lab и 01001011 Studio).

1/4
2/4
3/4
4/4

Базовая линейка 01001Lab включает вазы, диффузоры, шкатулки и посуду. Создатели бренда Саша Раев и Тося Млинарич соединяют ручное ремесло с цифровыми технологиями. Формы создаются в 3D-моделировании и воплощаются через 3D-печать и литье, а характерные слои печати сохраняются как часть «цифрового почерка».

Расскажите друзьям