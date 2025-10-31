01001Lab представил коллекцию керамики Substrate, созданную на стыке искусства и технологий

Бренд предметного дизайна 01001Lab представил новую коллекцию керамики Substrate, созданную на стыке искусства, технологий и ремесла.
«Визуальная история Substrate становится метафорой коллекции: каждая форма рождается из цифрового кода, но возвращается в материю. В этих объектах технология перестает быть инструментом — она становится частью живого, осязаемого опыта», — отметили в бренде.
Substrate исследует границы между реальным и цифровым, телесным и механическим. Героями съемки стали Авдотья Александрова (основательница модельного агентства Lumpen) и Тося Млинарич (создатель 01001Lab и 01001011 Studio).
Базовая линейка 01001Lab включает вазы, диффузоры, шкатулки и посуду. Создатели бренда Саша Раев и Тося Млинарич соединяют ручное ремесло с цифровыми технологиями. Формы создаются в 3D-моделировании и воплощаются через 3D-печать и литье, а характерные слои печати сохраняются как часть «цифрового почерка».