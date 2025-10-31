Ким Кардашьян усомнилась, что американцы в 1969 году высаживались на Луну
Билли Айлиш не любила свой хит «Birds of a Feather» и хотела вырезать его из альбома

Фото: Billie Eilish/Youtube

Билли Айлиш рассказала, что не любила песню «Birds of a Feather» и даже предлагала исключить ее из альбома «Hit Me Hard and Soft», который стал одним из самых успешных релизов 2024 года.

В интервью The Wall Street Journal певица поделилась, что долго не могла принять композицию, которая звучала слишком «светло» для ее привычного мрачного стиля.

«Несколько раз я говорила: „Давайте вырежем эту песню“», — сказала Билли. Более того, при первом прослушивании альбома для лейбла она назвала трек «глупым».

Однако именно «Birds of a Feather» стала ее самой успешной песней. Трек занял первое место по числу прослушиваний на Spotify в 2024 году, получив 1,77 млрд стримов, а сейчас превысил отметку в 3 миллиарда. Клип на YouTube собрал уже более 600 млн просмотров.

