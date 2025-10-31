Почти половина москвичей боятся ездить в лифте

43,8% москвичей испытывают страх перед поездками в лифте. Об этом говорится в опросе компании BAZA Development, результаты которого опубликовала «Лента.ру».
Согласно данным исследования, 22,6% горожан опасаются любых лифтов в многоэтажках, а 10,7% не доверяют отечественным конструкциям, считая их устаревшими и ненадежными.
При этом 7% респондентов, наоборот, больше боятся иностранных лифтов, объясняя это сложностью их устройств. 3,5% участников опроса отметили, что их пугают скоростные лифты.
Главная причина страха — опасение, что лифт упадет. Так ответили 35,1% опрошенных. Еще 31% боится застрять, а 30,4% переживают, что их долго не смогут вытащить. 21,7% признались, что боятся остаться без воздуха.
50,7% родителей в столице заявили, что не пускают детей младше семи лет в лифт без сопровождения взрослых. По словам экспертов, это связано с пониманием рисков, что ребенок может растеряться или испугаться, если лифт застрянет.