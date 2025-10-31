В Роскомнадзоре предложили отказаться от согласий на обработку персональных данных

«Институт согласий [на обработку персональных данных] как таковых, на наш взгляд, крайне устаревший. Он, наверное, был эффективен на заре появления 152-го ФЗ об обработке персональных данных, когда оставлял содержание согласия на усмотрение гражданина и той компании, куда человек пришел и которая просит его такое согласие подписать», — считает Липов.