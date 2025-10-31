В Роскомнадзоре предложили отказаться от согласий на обработку персональных данных

Глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил о необходимости отказаться от использования согласий на обработку персональных данных. Об этом пишет «Интерфакс».
«Институт согласий [на обработку персональных данных] как таковых, на наш взгляд, крайне устаревший. Он, наверное, был эффективен на заре появления 152-го ФЗ об обработке персональных данных, когда оставлял содержание согласия на усмотрение гражданина и той компании, куда человек пришел и которая просит его такое согласие подписать», — считает Липов.
По словам руководителя РКН, с течением времени количество согласий настолько возросло, что граждане не в состоянии их контролировать. При этом отстоять свои права при возникновений сомнений в законности этих согласий сложно, добавил Липов. По его мнению, от согласий нужно переходить «к отраслевому регулированию, установлению отраслевых стандартов». Например, один набор персональных данных требуется для туристической сферы, другой — в сфере образования.
Липов сообщил, что РКН направил такое предложение в правительство. Он добавил, что сейчас в правительстве обсуждается создание института специальных операторов персональных данных.