В Роскомнадзоре предложили отказаться от согласий на обработку персональных данных

Ким Кардашьян усомнилась, что американцы в 1969 году высаживались на Луну
Опрос: 61% россиянок уверены, что мужчина обязан следить за своей внешностью
«Мотель „Трансильвания“» — спин-офф «Монстров на каникулах» — выйдет в 2027 году
По хоррору «Два, три, демон, приди!» выпустят сериал для VR-гарнитуры
Вуди Аллен снимет свой следующий фильм в Мадриде
Почти половина москвичей боятся ездить в лифте
Юэн МакГрегор и Клэр Дейнс сыграют в новом сериале от A24
Опрос: 48% россиян против того, чтобы ИИ использовался в рабочих чатах
В Великобритании установят статую Терри Джонса из «Монти Пайтона» в образе голого органиста
Кинокритик и автор «Афиши Daily» Станислав Зельвенский выпустил книгу о ста хоррорах разных эпох
LEGO выпустит набор по «Могучим рейнджерам» ― с 35-сантиметровым Мегазордом
Колин Фаррелл признался, что однажды пришел на съемки пьяным и разозлил Тома Круза
Карл III лишил принца Эндрю титулов и выселил из королевской резиденции
Звезда «Иллюзии обмана» Джесси Айзенберг станет анонимным донором почки
Джонатан Рис-Майерс сыграет главную роль в хорроре «The Catch»
Тэрон Эджертон присоединится к Ченнингу Татуму и Зази Битз в фильме «Kockroach»
Фигуристку Камилу Валиеву обязали выплатить более 2 млн рублей по итогам судов о допинге
В Париже мужчина заночевал на Эйфелевой башне
Режиссер «Дома у дороги» снимет собственный сиквел в обход Amazon из‑за конфликта
Starz показал трейлер сериала «Спартак: Дом Ашура»
Hulu продлил сериал «Царь горы» на два сезона
Шарлиз Терон намерена сыграть в триллере «Тиран»
Питер Берг («Уцелевший») снимет фильм по мотивам Call of Duty
Индустрия аниме выросла почти на 15%. Все благодаря зарубежным рынкам
На журфаке МГУ запретили отмечать Хэллоуин
Россияне стали чаще ездить во Вьетнам. Спрос вырос на 173% за девять месяцев
«Я знаю, как это — быть недооцененной»: Сидни Суини выступила на гала-вечере Variety Power of Women
В Москве закрылась галерея современного искусства «ГУМ-Red-Line»

В Роскомнадзоре предложили отказаться от согласий на обработку персональных данных

Фото: Gabrielle Henderson/Unsplash

Глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил о необходимости отказаться от использования согласий на обработку персональных данных. Об этом пишет «Интерфакс».

«Институт согласий [на обработку персональных данных] как таковых, на наш взгляд, крайне устаревший. Он, наверное, был эффективен на заре появления 152-го ФЗ об обработке персональных данных, когда оставлял содержание согласия на усмотрение гражданина и той компании, куда человек пришел и которая просит его такое согласие подписать», — считает Липов.

По словам руководителя РКН, с течением времени количество согласий настолько возросло, что граждане не в состоянии их контролировать. При этом отстоять свои права при возникновений сомнений в законности этих согласий сложно, добавил Липов. По его мнению, от согласий нужно переходить «к отраслевому регулированию, установлению отраслевых стандартов». Например, один набор персональных данных требуется для туристической сферы, другой — в сфере образования.

Липов сообщил, что РКН направил такое предложение в правительство. Он добавил, что сейчас в правительстве обсуждается создание института специальных операторов персональных данных.

Расскажите друзьям