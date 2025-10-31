Питер Берг («Уцелевший») снимет фильм по мотивам Call of Duty
Вуди Аллен снимет свой следующий фильм в Мадриде

Фото: Covert Media

Правительство Мадрида, возглавляемое Изабель Диас Аюсо, профинансирует съемки новой картины Вуди Аллена «Wasp 2026».

Сумма инвестиций составит 1,5 млн евро, которые распределят в три этапа до конца 2027 года. Проект станет частью кампании по продвижению туристического имиджа Мадрида.

Лента должна содержать название города и будет продвигаться на международных фестивалях. Для Мадрида это не первый пример использования кино в туристических целях. Аналогичный успех принес Барселоне фильм «Вики Кристина Барселона».

Фильм станет первой работой Аллена после «Великой иронии». Режиссер вновь обратится к теме европейских городов, сделав Мадрид центральной площадкой своей новой истории.

