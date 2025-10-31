Вуди Аллен снимет свой следующий фильм в Мадриде

Правительство Мадрида, возглавляемое Изабель Диас Аюсо, профинансирует съемки новой картины Вуди Аллена «Wasp 2026».
Сумма инвестиций составит 1,5 млн евро, которые распределят в три этапа до конца 2027 года. Проект станет частью кампании по продвижению туристического имиджа Мадрида.
Лента должна содержать название города и будет продвигаться на международных фестивалях. Для Мадрида это не первый пример использования кино в туристических целях. Аналогичный успех принес Барселоне фильм «Вики Кристина Барселона».
Фильм станет первой работой Аллена после «Великой иронии». Режиссер вновь обратится к теме европейских городов, сделав Мадрид центральной площадкой своей новой истории.