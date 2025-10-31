Юэн МакГрегор и Клэр Дейнс сыграют в новом сериале от A24

Обладатели «Эмми» Юэн МакГрегор и Клэр Дейнс исполнят главные роли в драматическом сериале Hulu «The Spot» («Место»). Об этом сообщает Deadline.
Сценарий и концепцию сериала разработал Эд Соломон («Иллюзия обмана», «Люди в черном»). Режиссером выступит Ариель Клейман («Андор», «Шершни»). Производством занимается студия A24. Съемки намечены на 2026 год.
«The Spot» расскажет об учителе и его супруге, успешном хирурге, которая может быть причастна к гибели ребенка в ДТП. Поиски истины раскрывают темные тайны пары, испытывая их отношения на прочность.
Дейнс заменит в сериале Кейт Уинслет, которая должна была исполнить главную роль и выступить исполнительным продюсером. Однако в июне актриса покинула проект по творческим причинам.
Дейнс также участвует вместе с Мэттью Рисом в сериале Netflix «Чудовище внутри меня», премьера которого намечена на 13 ноября. МакГрегор недавно появился в сериале Showtime «Джентльмен в Москве».