Опрос: 48% россиян против того, чтобы ИИ использовался в рабочих чатах

Практически половина россиян (48%) не готовы доверить нейросетям контроль над перепиской. Это показало исследование сервиса онлайн-коммуникаций «Контур.Толк», в котором участвовали 1200 человек в возрасте от 18 до 55 лет из разных регионов России. Результаты есть у «Афиши Daily».