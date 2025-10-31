Опрос: 48% россиян против того, чтобы ИИ использовался в рабочих чатах

Практически половина россиян (48%) не готовы доверить нейросетям контроль над перепиской. Это показало исследование сервиса онлайн-коммуникаций «Контур.Толк», в котором участвовали 1200 человек в возрасте от 18 до 55 лет из разных регионов России. Результаты есть у «Афиши Daily».
По данным опроса, жители России делегируют нейросетям создание и корректуру сообщений (36%), написание протоколов и расшифровку встреч (25%), подготовку презентаций и другого контента (24%). Еще часть (17%) использует ИИ для генерации виртуальных фонов, 6% — для бьютификации во время видеозвонков, то есть улучшения внешнего вида.
Пользователи признают практическую пользу ИИ. По мнению респондентов, автоматические инструменты помогают фиксировать договоренности, контролировать сроки и экономить время на подведении итогов. Однако 33% опрошенных заявили, что не хотят доверять ИИ задачи, связанные с коммуникациями.
Почти три четверти респондентов (72%) считают, что внедрение ИИ делает деловую переписку менее живой и искренней. Среди основных опасений при использовании нейросетей в корпоративной переписке называют:
— потерю искренности (44%);
— нарушение конфиденциальности данных (43%);
— обезличивание общения (42%);
— ошибки или недостоверность информации (37%);
— перегруз лишними сообщениями (20%).
Наибольшее опасение вызывает тема контроля переписки и анализа сообщений в мессенджерах — такие сценарии считают нарушением личных границ. Треть опрошенных (37%) отрицательно относятся к тому, что искусственный интеллект может быть модератором корпоративных чатов, например, отслеживать некорректные сообщения или помогать соблюдать правила этикета.
Еще 34% воспринимают предложение с осторожностью, считая подобный контроль потенциально полезным, чтобы фильтровать токсичные сообщения, но все еще довольно рискованным. Лишь пятая часть опрошенных россиян (20%) поддержали идею полностью.
Недавно аналитики выяснили, что 63% россиян замечают, когда коллеги используют ИИ в рабочей переписке. При этом большинство респондентов говорят, что отличают ИИ-сообщения от тех, что написал человек (84%), треть из них делают это легко.