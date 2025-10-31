Питер Берг («Уцелевший») снимет фильм по мотивам Call of Duty
В Великобритании установят статую Терри Джонса из «Монти Пайтона» в образе голого органиста

Фото: Nick Elphick/British Comedy Guide

Умершему участнику комедийной группы «Монти Пайтон» Терри Джонсу установят памятник на набережной его родного города Колуин-Бей. Статуя изобразит Джонса в образе голого органиста ― персонажа из скетчей группы, сообщает Би-би-си.

Дизайн придумал скульптор Ник Элфин. Он советовался Майклом Пэйлином и Терри Гиллиамом из «Монти Пайтона», а также с семьей Джонса и местными сообществами. 

Создавая орган для памятника, скульптор объединил музыкальный инструмент с письменным столом Джонса. Так он хотел подчеркнуть многогранную карьеру артиста и его интересы за пределами «Монти Пайтона».

На реализацию проекта фанаты со всего мира собрали 120 тыс. фунтов (12,7 млн рублей) за шесть месяцев. Статую установят в апреле следующего года. 

Голый органист, которого играл Джонс, впервые был показан в выпуске «Летающего цирка Монти Пайтона» в 1972 году. Затем персонаж появлялся еще в нескольких сериях и в заставке шоу. 

«Терри всегда настаивал, что будет делать трюки сам, и, думаю, сидеть совершенно голым (кроме галстука) на набережной Колуин-Бей при любой погоде — это идеальный способ показать, на какие жертвы он был готов ради комедии», ― отметил друг и коллега Джонса Майкл Пэйлин. 

Дочь артиста Салли добавила: «Подход папы к жизни и комедии всегда был нонконформистским, он любил нарушать правила, а голый органист — идеальный символ этого, ведь для телевидения того времени это было настоящим шоком».

Салли отметила, что когда «Монти Пайтон» появились в конце 1960-х, они «играли со структурой комедии, разрушая привычный формат шутки».

Терри Джонс умер 22 января 2022 года в возрасте 77 лет. В последние годы он страдал от редкой формы деменции. 

