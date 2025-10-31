Кинокритик и экс-автор «Афиши Daily» Станислав Зельвенский выпустил книгу о ста хоррорах разных эпох

«Что такое хоррор? Это поражение нормы. Жизнь, какой она вроде бы задумана, вдруг дает трещину. Группа друзей должна спокойно съездить на природу. Студентки должны без проблем принять душ. Ребенок должен произнести перед зеркалом любое имя любое количество раз, и ничего не произойдет. Хоррор указывает нам на то, что порядок вещей нарушен. И пусть эти фильмы могут кратковременно испортить сон или как минимум аппетит, на длинной дистанции их действие, конечно, терапевтическое. Хорроры — не болезнь, а лекарство. Проживая чудовищное перед экраном, мы приручаем его, превращаем иррациональное в относительно понятное», — пишет Станислав Зельвенский в предисловии к книге.