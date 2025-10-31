Кинокритик и автор «Афиши Daily» Станислав Зельвенский выпустил книгу о ста хоррорах разных эпох

Питер Берг («Уцелевший») снимет фильм по мотивам Call of Duty
В Великобритании установят статую Терри Джонса из «Монти Пайтона» в образе голого органиста
LEGO выпустит набор по «Могучим рейнджерам» ― с 35-сантиметровым Мегазордом
Колин Фаррелл признался, что однажды пришел на съемки пьяным и разозлил Тома Круза
Карл III лишил принца Эндрю титулов и выселил из королевской резиденции
Звезда «Иллюзии обмана» Джесси Айзенберг станет анонимным донором почки
Джонатан Рис-Майерс сыграет главную роль в хорроре «The Catch»
Тэрон Эджертон присоединится к Ченнингу Татуму и Зази Битз в фильме «Kockroach»
Фигуристку Камилу Валиеву обязали выплатить более 2 млн рублей по итогам судов о допинге
В Париже мужчина заночевал на Эйфелевой башне
Режиссер «Дома у дороги» снимет собственный сиквел в обход Amazon из‑за конфликта
Starz показал трейлер сериала «Спартак: Дом Ашура»
Hulu продлил сериал «Царь горы» на два сезона
Шарлиз Терон намерена сыграть в триллере «Тиран»
Индустрия аниме выросла почти на 15%. Все благодаря зарубежным рынкам
На журфаке МГУ запретили отмечать Хэллоуин
Россияне стали чаще ездить во Вьетнам. Спрос вырос на 173% за девять месяцев
«Я знаю, как это — быть недооцененной»: Сидни Суини выступила на гала-вечере Variety Power of Women
В Москве закрылась галерея современного искусства «ГУМ-Red-Line»
Испанский оркестр и хор исполнили «Espresso Macchiato» Томми Кэша
Франция впервые включила понятие обязательного согласия в закон об изнасиловании после дела Пелико
Устойчивый снежный покров в Москве не стоит ждать раньше начала декабря
Искусственный интеллект внедрили 29% российских предприятий
В России вырос спрос на ретроконсоли Sega и Nintendo
Вышел полноценный трейлер финального сезона «Очень странных дел»
В Чернобыле заметили синих собак. Но виновата не радиация
Егор Крид приостановил тур из‑за проблем со здоровьем: «Я всегда старался быть сверхчеловеком»
В Петербурге начали строить станцию метро «Броневая»

Кинокритик и автор «Афиши Daily» Станислав Зельвенский выпустил книгу о ста хоррорах разных эпох

Фото: пресс-материалы

31 октября в издательстве «Подписные издания» вышла книга «100 ужасов Станислава Зельвенского». В электронном и аудиоформате она уже доступна в «Яндекс Книгах».

В книге кинокритик «Кинопоиска» и автор «Афиши Daily» Станислав Зельвенский рассказывает о самых интересных фильмах ужасов — от «Молчания ягнят» до «Перл», от «Невесты Франкенштейна» до «Оно приходит за тобой», от «Маребито» до «Озера Мунго» — и разбирается, зачем мы их смотрим. В подборку вошли картины, выпущенные с 1922 по 2022 год, каждый фильм сопровождает фобия, с которой ассоциируется сюжет.

«Что такое хоррор? Это поражение нормы. Жизнь, какой она вроде бы задумана, вдруг дает трещину. Группа друзей должна спокойно съездить на природу. Студентки должны без проблем принять душ. Ребенок должен произнести перед зеркалом любое имя любое количество раз, и ничего не произойдет. Хоррор указывает нам на то, что порядок вещей нарушен. И пусть эти фильмы могут кратковременно испортить сон или как минимум аппетит, на длинной дистанции их действие, конечно, терапевтическое. Хорроры — не болезнь, а лекарство. Проживая чудовищное перед экраном, мы приручаем его, превращаем иррациональное в относительно понятное», — пишет Станислав Зельвенский в предисловии к книге.

Для записи аудиоверсии пригласили актеров и актрис российского дубляжа, которые работали над фильмами в жанрах ужаса и триллера. Среди них Всеволод Кузнецов — голос Рэйфа Файнса в роли Волан-де-Морта для серии фильмов «Гарри Поттер» — и Станислав Тикунов, озвучивший Билла Скарсгорда в фильмах «Оно» и «Ворон». Книгу также записали Василиса Эльдарова, голосом которой говорили героини Дженны Ортеги в «Уэнсдей» и Сэди Синк в «Очень странных делах», и Ольга Зубкова, которая дублировала главных героинь в картине «Сайлент-Хилл» и серии фильмов «Чужой».

К выходу «100 ужасов» «Кинопоиск», «Яндекс Книги» и Третьяковская галерея готовят кинопоказы фильмов, вошедших в подборку Станислава Зельвенского. С 7 по 9 ноября в кинозале Инженерного корпуса продемонстрируют четыре фильма с 35-миллиметровой пленки: «Ведьмы» (1922), «Неизвестный» (1927) , «Вампир: Сон Алена Грея» (1932) и «Невеста Франкенштейна» (1935). Картины, ставшие классикой хоррор-жанра, после просмотра обсудят редакторы «Кинопоиска» и «Яндекс Книг», киноведы и кинокритики.

