Экс-кинокритик и автор «Афиши Daily» Станислав Зельвенский выпустил книгу о ста хоррорах разных эпох

31 октября в издательстве «Подписные издания» вышла книга «100 ужасов Станислава Зельвенского». В электронном и аудиоформате она уже доступна в «Яндекс Книгах».
В книге экс-кинокритик «Кинопоиска» и автор «Афиши Daily» Станислав Зельвенский рассказывает о самых интересных фильмах ужасов — от «Молчания ягнят» до «Перл», от «Невесты Франкенштейна» до «Оно приходит за тобой», от «Маребито» до «Озера Мунго» — и разбирается, зачем мы их смотрим. В подборку вошли картины, выпущенные с 1922 по 2022 год, каждый фильм сопровождает фобия, с которой ассоциируется сюжет.
«Что такое хоррор? Это поражение нормы. Жизнь, какой она вроде бы задумана, вдруг дает трещину. Группа друзей должна спокойно съездить на природу. Студентки должны без проблем принять душ. Ребенок должен произнести перед зеркалом любое имя любое количество раз, и ничего не произойдет. Хоррор указывает нам на то, что порядок вещей нарушен. И пусть эти фильмы могут кратковременно испортить сон или как минимум аппетит, на длинной дистанции их действие, конечно, терапевтическое. Хорроры — не болезнь, а лекарство. Проживая чудовищное перед экраном, мы приручаем его, превращаем иррациональное в относительно понятное», — пишет Станислав Зельвенский в предисловии к книге.
Для записи аудиоверсии пригласили актеров и актрис российского дубляжа, которые работали над фильмами в жанрах ужаса и триллера. Среди них Всеволод Кузнецов — голос Рэйфа Файнса в роли Волан-де-Морта для серии фильмов «Гарри Поттер» — и Станислав Тикунов, озвучивший Билла Скарсгорда в фильмах «Оно» и «Ворон». Книгу также записали Василиса Эльдарова, голосом которой говорили героини Дженны Ортеги в «Уэнсдей» и Сэди Синк в «Очень странных делах», и Ольга Зубкова, которая дублировала главных героинь в картине «Сайлент-Хилл» и серии фильмов «Чужой».
К выходу «100 ужасов» «Кинопоиск», «Яндекс Книги» и Третьяковская галерея готовят кинопоказы фильмов, вошедших в подборку Станислава Зельвенского. С 7 по 9 ноября в кинозале Инженерного корпуса продемонстрируют четыре фильма с 35-миллиметровой пленки: «Ведьмы» (1922), «Неизвестный» (1927) , «Вампир: Сон Алена Грея» (1932) и «Невеста Франкенштейна» (1935). Картины, ставшие классикой хоррор-жанра, после просмотра обсудят редакторы «Кинопоиска» и «Яндекс Книг», киноведы и кинокритики.
Кроме того, в декабре выйдет новая книга Станислава Зельвенского — «Алфавит Зельвенского». Как отметила киновед и режиссер Любовь Аркус, в двухтомник вошли лучшие статьи критика, опубликованные на ресурсах «Афиша» и «Кинопоиск», а также на страницах журнала «Сеанс». По словам Аркус, книгу можно назвать энциклопедией кинематографа XXI века.
«Парадокс письма Зельвенского — это его обманчивый вес. При чтении текст легкий как перо и пух, но в финале ты неизбежно обнаруживаешь, что под пухом и пером — многослойный фундамент из самых надежных материалов. <...>. Каждая его „летучая“ заметка только кажется конструкцией паутинок, ведь именно из того фундамента, о котором речь выше, — благодаря лексике и ритму, и строю, и ходу мысли — возникает это обманчивое ощущение невесомости, как будто необязательности, мимолетности», — пишет Аркус. Уже открылся предзаказ на книгу.