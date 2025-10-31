LEGO выпустит набор по «Могучим рейнджерам» ― с 35-сантиметровым Мегазордом

Питер Берг («Уцелевший») снимет фильм по мотивам Call of Duty
В Великобритании установят статую Терри Джонса из «Монти Пайтона» в образе голого органиста
Кинокритик и автор «Афиши Daily» Станислав Зельвенский выпустил книгу о ста хоррорах разных эпох
Колин Фаррелл признался, что однажды пришел на съемки пьяным и разозлил Тома Круза
Карл III лишил принца Эндрю титулов и выселил из королевской резиденции
Звезда «Иллюзии обмана» Джесси Айзенберг станет анонимным донором почки
Джонатан Рис-Майерс сыграет главную роль в хорроре «The Catch»
Тэрон Эджертон присоединится к Ченнингу Татуму и Зази Битз в фильме «Kockroach»
Фигуристку Камилу Валиеву обязали выплатить более 2 млн рублей по итогам судов о допинге
В Париже мужчина заночевал на Эйфелевой башне
Режиссер «Дома у дороги» снимет собственный сиквел в обход Amazon из‑за конфликта
Starz показал трейлер сериала «Спартак: Дом Ашура»
Hulu продлил сериал «Царь горы» на два сезона
Шарлиз Терон намерена сыграть в триллере «Тиран»
Индустрия аниме выросла почти на 15%. Все благодаря зарубежным рынкам
На журфаке МГУ запретили отмечать Хэллоуин
Россияне стали чаще ездить во Вьетнам. Спрос вырос на 173% за девять месяцев
«Я знаю, как это — быть недооцененной»: Сидни Суини выступила на гала-вечере Variety Power of Women
В Москве закрылась галерея современного искусства «ГУМ-Red-Line»
Испанский оркестр и хор исполнили «Espresso Macchiato» Томми Кэша
Франция впервые включила понятие обязательного согласия в закон об изнасиловании после дела Пелико
Устойчивый снежный покров в Москве не стоит ждать раньше начала декабря
Искусственный интеллект внедрили 29% российских предприятий
В России вырос спрос на ретроконсоли Sega и Nintendo
Вышел полноценный трейлер финального сезона «Очень странных дел»
В Чернобыле заметили синих собак. Но виновата не радиация
Егор Крид приостановил тур из‑за проблем со здоровьем: «Я всегда старался быть сверхчеловеком»
В Петербурге начали строить станцию метро «Броневая»

LEGO выпустит набор по «Могучим рейнджерам» ― с 35-сантиметровым Мегазордом

Иллюстрация: TrumanBricks, LEGO

Концепт набора с Мегазордом ― гигантским роботом-трансформером из «Могучих рейнджеров» ― стал одним из победителей конкурса LEGO Ideas. Вскоре компания выпустит такой набор.

Идею с Мегазордом придумал пользователь TrumanBricks. Предварительно, набор будет состоять примерно из 1225 деталей, хотя дизайн претерпит изменения в процессе разработки официальной версии. 

Конструкция основана на классическом Мегазорде из оригинального сериала «Могучие рейнджеры». Она сможет разбираться на пять индивидуальных зордов, а затем снова объединяться в меха высотой около 35 сантиметров. В комплект войдут и пять оригинальных рейнджеров — Джейсон, Зак, Билли, Трини и Кимберли — в виде мини-фигурок.

Набор по «Могучим рейнджерам» стал одним из шести победителей конкурса. Каждый из них сперва собрал более 10 тыс. голосов, а затем прошел отбор жюри. 

Среди других проектов, которые воплотит LEGO: наборы с E.T. из «Инопланетянина» Стивена Спилберга, с замком из «Аббатства Даунтон», с деревней смурфиков, а также два оригинальных дизайна ― модель Ла Калаверы Катрины (символа Дня мертвых в Мексике) и детализированная миска рамена.

Серия LEGO основана на идеях фанатов и поддерживается сообществом. Ранее она подарила поклонникам наборы по фильмам «Сумерки» и «Балбесы».

1/3
2/3
3/3
Расскажите друзьям