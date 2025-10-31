LEGO выпустит набор по «Могучим рейнджерам» ― с 35-сантиметровым Мегазордом

Концепт набора с Мегазордом ― гигантским роботом-трансформером из «Могучих рейнджеров» ― стал одним из победителей конкурса LEGO Ideas. Вскоре компания выпустит такой набор.
Идею с Мегазордом придумал пользователь TrumanBricks. Предварительно, набор будет состоять примерно из 1225 деталей, хотя дизайн претерпит изменения в процессе разработки официальной версии.
Конструкция основана на классическом Мегазорде из оригинального сериала «Могучие рейнджеры». Она сможет разбираться на пять индивидуальных зордов, а затем снова объединяться в меха высотой около 35 сантиметров. В комплект войдут и пять оригинальных рейнджеров — Джейсон, Зак, Билли, Трини и Кимберли — в виде мини-фигурок.
Набор по «Могучим рейнджерам» стал одним из шести победителей конкурса. Каждый из них сперва собрал более 10 тыс. голосов, а затем прошел отбор жюри.
Среди других проектов, которые воплотит LEGO: наборы с E.T. из «Инопланетянина» Стивена Спилберга, с замком из «Аббатства Даунтон», с деревней смурфиков, а также два оригинальных дизайна ― модель Ла Калаверы Катрины (символа Дня мертвых в Мексике) и детализированная миска рамена.
Серия LEGO основана на идеях фанатов и поддерживается сообществом. Ранее она подарила поклонникам наборы по фильмам «Сумерки» и «Балбесы».