Колин Фаррелл признался, что однажды пришел на съемки пьяным и разозлил Тома Круза

Фаррелл просил не ставить ему смену после вечеринки в честь дня рождения актера, но ему назначили съемку на 6 утра. Помощник режиссера сообщил актеру, что тот не может работать в своем состоянии, однако Колин в ответ на это попросил дать ему «шесть бутылок пива Pacifico Cerveza и пачку из 20 Marlboro Red». Когда будущий номинант на премию «Золотой глобус» начал работать, то не мог проговорить одну фразу.