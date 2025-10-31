Питер Берг («Уцелевший») снимет фильм по мотивам Call of Duty
Колин Фаррелл признался, что однажды пришел на съемки пьяным и разозлил Тома Круза

Фото: Twentieth Century Fox

Колин Фаррелл рассказал о курьезном случае, который произошел с ним на съемках фильма «Особое мнение» Стивена Спилберга. Актер признался, что пришел на съемочную площадку настолько пьяным, что ему понадобилось почти 50 дублей, чтобы убедительно произнести реплику, пишет The Guardian.

Инцидент произошел в 2002 году.  В фильме, основанном на одноименной повести Филипа К.Дика 1956 года, Фаррелл играет агента Министерства юстиции, который проверяет программу, использующую экстрасенсорные технологии для прогнозирования убийств, а Круз — начальника отдела по расследованию преступлений, обвиняемого в убийстве, которое он еще не совершил.

Фаррелл просил не ставить ему смену после вечеринки в честь дня рождения актера, но ему назначили съемку на 6 утра. Помощник режиссера сообщил актеру, что тот не может работать в своем состоянии, однако Колин в ответ на это попросил дать ему «шесть бутылок пива Pacifico Cerveza и пачку из 20 Marlboro Red». Когда будущий номинант на премию «Золотой глобус» начал работать, то не мог проговорить одну фразу.

«Это было ужасно. Я никогда не забуду ту фразу, которую должен был сказать, но не мог. Она звучала так: „Уверен, вы все поняли фундаментальный парадокс методологии предотвращения преступлений“», — вспоминал актер на ток-шоу Стивена Колберта.

Колину понадобилось 46 дублей, чтобы снять сцену. Исполнитель главной роли Том Круз был этим очень недоволен. По словам Фаррелла, это был «один из худших дней» в его жизни.

Через три года после инцидента актер обратился в реабилитационный центр, чтобы избавиться от наркотической и алкогольной зависимости. В 2018 году он снова съездил туда в качестве профилактики.

Колин Фаррелл — ирландский актер кино и телевидения. Получил известность благодаря ролям в фильмах «Александр», «Особое мнение», «Полиция Майами. Отдел нравов». Номинант на «Оскар» и BAFTA, а также трехкратный лауреат премии «Золотой глобус».

