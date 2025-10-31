Карл III лишил принца Эндрю титулов и выселил из королевской резиденции

Король Карл III лишил младшего брата, принца Эндрю, титулов и почестей, а также выселил его из особняка в Виндзоре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Букингемского дворца.
Так королевская семья хочет дистанцироваться от скандала с секс-торговцем Джеффри Эпштейном. Пострадавшая от действий скандального финансиста говорила, что принц Эндрю трижды занимался с ней сексом.
В начале месяца Эндрю уже был вынужден отказаться от титула герцога Йорского. Теперь же его лишили всех титулов, отныне он будет известен как Эндрю Маунтбаттен-Виндзор. Эндрю также придется переехать в другое частное жилье ― в имение Сандрингем в Восточной Англии.
В Букингемском дворце заявили, что мысли короля и его глубочайшие соболезнования «были и остаются с жертвами и выжившими после любых форм насилия». Как отмечает Reuters, решение Карла III стало одним из самых резких шагов против члена королевской семьи в современной британской истории.
Имя принца Эндрю в скандале с секс-преступлениями Джеффри Эпштейна появилось в начале 2015 года. Пострадавшая Вирджиния Джуффре заявила, что магнат «одалживал» ее богатым и влиятельным друзьям в качестве несовершеннолетней секс-рабыни и неоднократно принуждал ее к сексу с принцем Эндрю.
В недавно вышедших мемуарах Джуффре рассказала, что познакомилась с Эндрю в возрасте 17 лет и трижды занималась с ним сексом. Последняя встреча произошла на частном острове Эпштейна, где она участвовала в «оргии» с самим финансистом, принцем Эндрю и еще «примерно восемью девушками», которые «выглядели младше 18 лет и не очень хорошо говорили по-английски». Девушка пишет, что «высокомерный» Эндрю считал секс с ней своим «правом по рождению».
В 2019 году Эндрю прекратил выполнение королевских обязанностей, а в 2022-м его лишили военных званий из-за скандала. Сам принц обвинения отрицал и в 2022-м смог урегулировать гражданский иск Джуффре, выплатив ей нераскрытую сумму и сделав значительное пожертвование на благотворительность.
В апреле 2025-го Джуффре покончила с собой в своем доме в Австралии. На момент смерти она боролась за опеку над тремя детьми с Робертом Джуффре, с которым находилась в процессе развода.