Карл III лишил принца Эндрю титулов и выселил из королевской резиденции

Питер Берг («Уцелевший») снимет фильм по мотивам Call of Duty
В Великобритании установят статую Терри Джонса из «Монти Пайтона» в образе голого органиста
Кинокритик и автор «Афиши Daily» Станислав Зельвенский выпустил книгу о ста хоррорах разных эпох
LEGO выпустит набор по «Могучим рейнджерам» ― с 35-сантиметровым Мегазордом
Колин Фаррелл признался, что однажды пришел на съемки пьяным и разозлил Тома Круза
Звезда «Иллюзии обмана» Джесси Айзенберг станет анонимным донором почки
Джонатан Рис-Майерс сыграет главную роль в хорроре «The Catch»
Тэрон Эджертон присоединится к Ченнингу Татуму и Зази Битз в фильме «Kockroach»
Фигуристку Камилу Валиеву обязали выплатить более 2 млн рублей по итогам судов о допинге
В Париже мужчина заночевал на Эйфелевой башне
Режиссер «Дома у дороги» снимет собственный сиквел в обход Amazon из‑за конфликта
Starz показал трейлер сериала «Спартак: Дом Ашура»
Hulu продлил сериал «Царь горы» на два сезона
Шарлиз Терон намерена сыграть в триллере «Тиран»
Индустрия аниме выросла почти на 15%. Все благодаря зарубежным рынкам
На журфаке МГУ запретили отмечать Хэллоуин
Россияне стали чаще ездить во Вьетнам. Спрос вырос на 173% за девять месяцев
«Я знаю, как это — быть недооцененной»: Сидни Суини выступила на гала-вечере Variety Power of Women
В Москве закрылась галерея современного искусства «ГУМ-Red-Line»
Испанский оркестр и хор исполнили «Espresso Macchiato» Томми Кэша
Франция впервые включила понятие обязательного согласия в закон об изнасиловании после дела Пелико
Устойчивый снежный покров в Москве не стоит ждать раньше начала декабря
Искусственный интеллект внедрили 29% российских предприятий
В России вырос спрос на ретроконсоли Sega и Nintendo
Вышел полноценный трейлер финального сезона «Очень странных дел»
В Чернобыле заметили синих собак. Но виновата не радиация
Егор Крид приостановил тур из‑за проблем со здоровьем: «Я всегда старался быть сверхчеловеком»
В Петербурге начали строить станцию метро «Броневая»

Карл III лишил принца Эндрю титулов и выселил из королевской резиденции

Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Король Карл III лишил младшего брата, принца Эндрю, титулов и почестей, а также выселил его из особняка в Виндзоре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Букингемского дворца.

Так королевская семья хочет дистанцироваться от скандала с секс-торговцем Джеффри Эпштейном. Пострадавшая от действий скандального финансиста говорила, что принц Эндрю трижды занимался с ней сексом.

В начале месяца Эндрю уже был вынужден отказаться от титула герцога Йорского. Теперь же его лишили всех титулов, отныне он будет известен как Эндрю Маунтбаттен-Виндзор. Эндрю также придется переехать в другое частное жилье ― в имение Сандрингем в Восточной Англии.

В Букингемском дворце заявили, что мысли короля и его глубочайшие соболезнования «были и остаются с жертвами и выжившими после любых форм насилия». Как отмечает Reuters, решение Карла III стало одним из самых резких шагов против члена королевской семьи в современной британской истории.

Имя принца Эндрю в скандале с секс-преступлениями Джеффри Эпштейна появилось в начале 2015 года. Пострадавшая Вирджиния Джуффре заявила, что магнат «одалживал» ее богатым и влиятельным друзьям в качестве несовершеннолетней секс-рабыни и неоднократно принуждал ее к сексу с принцем Эндрю. 

В недавно вышедших мемуарах Джуффре рассказала, что познакомилась с Эндрю в возрасте 17 лет и трижды занималась с ним сексом. Последняя встреча произошла на частном острове Эпштейна, где она участвовала в «оргии» с самим финансистом, принцем Эндрю и еще «примерно восемью девушками», которые «выглядели младше 18 лет и не очень хорошо говорили по-английски». Девушка пишет, что «высокомерный» Эндрю считал секс с ней своим «правом по рождению».

В 2019 году Эндрю прекратил выполнение королевских обязанностей, а в 2022-м его лишили военных званий из-за скандала. Сам принц обвинения отрицал и в 2022-м смог урегулировать гражданский иск Джуффре, выплатив ей нераскрытую сумму и сделав значительное пожертвование на благотворительность.

В апреле 2025-го Джуффре покончила с собой в своем доме в Австралии. На момент смерти она боролась за опеку над тремя детьми с Робертом Джуффре, с которым находилась в процессе развода. 

Расскажите друзьям