Звезда «Иллюзии обмана» Джесси Айзенберг станет анонимным донором почки

Айзенберг отметил, что он давно сдает кровь. 10 лет назад он уже хотел пожертвовать почку, но тогда его обращение в одну из организаций осталось без ответа. Недавно трехкратный номинант на премию «Золотой глобус» сообщил знакомому врачу о желании помочь другому человеку. Тот порекомендовал ему обратиться в медицинский центр Langone Health в Нью-Йорке, где актер получил разрешение на изъятие органа.