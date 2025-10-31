Звезда «Иллюзии обмана» Джесси Айзенберг станет анонимным донором почки

Джесси Айзенберг, известный по фильмам «Иллюзия обмана» и «Социальная сеть», пожертвует одну из своих почек незнакомцу. Об этом двукратный номинант на премию «Оскар» рассказал в эфире шоу «Today» на телеканале NBC.
«На самом деле я собираюсь пожертвовать свою почку через шесть недель, это правда. Я не знаю почему. Меня поразил этот вирус „сдачи крови“», — пошутил актер.
Айзенберг отметил, что он давно сдает кровь. 10 лет назад он уже хотел пожертвовать почку, но тогда его обращение в одну из организаций осталось без ответа. Недавно трехкратный номинант на премию «Золотой глобус» сообщил знакомому врачу о желании помочь другому человеку. Тот порекомендовал ему обратиться в медицинский центр Langone Health в Нью-Йорке, где актер получил разрешение на изъятие органа.
Айзенберг добавил, что для него донорство почки — безопасная процедура. Актер также отметил, что его семья не пострадает в случае, если им когда-либо потребуется этот орган, поскольку у них есть другие потенциальные доноры.
В 2025 году вышел фильм с Айзенбергом в главной роли — «Настоящая боль». В нем он сыграл вместе с Кираном Калкином. Оба актера были номинированы на «Золотой глобус» и «Оскар». Награды выиграл Калкин.
14 ноября состоится премьера «Иллюзии обмана-3». В ленте Айзенберг вновь играет грабителя-иллюзиониста вместе с Вуди Харрельсоном, Айлой Фишер и Дейвом Франко.