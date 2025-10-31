Питер Берг («Уцелевший») снимет фильм по мотивам Call of Duty
В России ограничили регистрацию новых пользователей в Telegram и WhatsApp

Фото: Adem AY/Unsplash

Власти потребовали от российских операторов прекратить передачу СМС-сообщений и звонков новым пользователям со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp при попытке их регистрации. Об этом сообщил источник «Кода Дурова» на телеком-рынке, информацию подтвердил собеседник РБК в отрасли электронной безопасности.

Операторы начали выполнять указание ― некоторым российским пользователям перестали приходить СМС и звонки при регистрации в мессенджере. При попытке журналистов «Кода Дурова» изменить номер телефона одного из личных аккаунтов на номер «Билайна» СМС не пришло. При этом на номера «Мегафон» и МТС сообщения приходили. 

«Код Дурова» отмечает, что регистрация новых пользователей в Telegramи WhatsApp скоро может стать невозможной. Ограничения затронут и уже действующих пользователей ― им не получится сменить привязанный к профилю номер, а для авторизации придется использовать альтернативные методы ― получение кода на почту или на свой аккаунт на другом устройстве. 

В последние месяцы россияне сталкивались с перебоями в работе Telegramи WhatsApp. В августе Роскомнадзор сообщил о блокировке звонков в мессенджерах. В октябре ведомство заявило, что принимает меры по частичному ограничению их работы. РКН объяснял свои действия борьбой с мошенниками, которые вымогают деньги и вовлекают россиян в диверсионную и террористическую деятельность.

Накануне крымский оператор «Волна» сообщил, что РКН частично ограничил работу Telegram и WhatsApp на полуострове. 

