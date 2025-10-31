В России ограничили регистрацию новых пользователей в Telegram и WhatsApp

«Код Дурова» отмечает, что регистрация новых пользователей в Telegramи WhatsApp скоро может стать невозможной. Ограничения затронут и уже действующих пользователей ― им не получится сменить привязанный к профилю номер, а для авторизации придется использовать альтернативные методы ― получение кода на почту или на свой аккаунт на другом устройстве.