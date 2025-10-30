Питер Берг («Уцелевший») снимет фильм по мотивам Call of Duty
Тэрон Эджертон присоединится к Ченнингу Татуму и Зази Битц в фильме «Kockroach»
Фигуристку Камилу Валиеву обязали выплатить более 2 миллионов рублей по итогам судов о допинге
В Париже мужчина заночевал на Эйфелевой башне
Режиссер «Дома у дороги» снимет собственный сиквел в обход Amazon из‑за конфликта
Starz показал трейлер сериала «Спартак: Дом Ашура»
Hulu продлил сериал «Царь горы» на два сезона
Шарлиз Терон намерена сыграть в триллере «Тиран»
Индустрия аниме выросла почти на 15%. Все благодаря зарубежным рынкам
На журфаке МГУ запретили отмечать Хэллоуин
Россияне стали чаще ездить во Вьетнам. Спрос вырос на 173% за девять месяцев
«Я знаю, как это — быть недооцененной»: Сидни Суини выступила на гала-вечере Variety Power of Women
В Москве закрылась галерея современного искусства «ГУМ-Red-Line»
Испанский оркестр и хор исполнили «Espresso Macchiato» Томми Кэша
Франция впервые включила понятие обязательного согласия в закон об изнасиловании после дела Пелико
Устойчивый снежный покров в Москве не стоит ждать раньше начала декабря
Искусственный интеллект внедрили 29% российских предприятий
В России вырос спрос на ретроконсоли Sega и Nintendo
Вышел полноценный трейлер финального сезона «Очень странных дел»
В Чернобыле заметили синих собак. Но виновата не радиация
Егор Крид приостановил тур из‑за проблем со здоровьем: «Я всегда старался быть сверхчеловеком»
В Петербурге начали строить станцию метро «Броневая»
Умерла дочь Марлен Дитрих
Дочь двойника Эда Ширана путает папу со знаменитым певцом
В Китае создали искусственный язык, способный определять остроту блюда
Гидрометцентр: cнега в центре европейской части России пока не ожидается
«Это было ужасно»: россиянин пробежал полумарафон в «кроксах» ― побил рекорд и натер кровавые мозоли
37% россиян чувствуют усталость ежедневно

Джонатан Риз Майерс сыграет главную роль в хорроре «The Catch»

Ирландский актер Джонатан Риз Майерс, известный по фильмам «Матч Поинт» и «Играй как Бэкхем», сыграет главную роль в хорроре «The Catch» («Улов»). Об этом сообщил Deadline.

Лента расскажет о гениальном, но сумасшедшем шеф-поваре, который отправляется в Корнуолл, чтобы найти там редчайший деликатес — русалку. По мере того как его одержимость кулинарией перерастает в безумие, герой понимает: некоторым легендам лучше оставаться мифами.

Фильм поставит режиссер Джо Саутвелл. Съемки начнутся в марте. Партнером Майерса по картине станет английский актер Бен Майлз, снимавшийся в «Тетрисе» и «Андоре».

Проект реализуют студии Epic Pictures и Mermaid Films. Продюсером станет Сара Гиббинс.

«"Улов» — это острое сочетание мифа и одержимости, история, напоминающая, что настоящие монстры зачастую — люди. С Джонатаном Риз Майерсом и Беном Майлзом, которые привносят в свои роли невероятную глубину, а также благодаря визионерскому тандему Джо Саутвелл и Сары Гиббинс, этот пугающий фильм обречен произвести фурор», — заявил гендиректор Epic Pictures Патрик Эвальд.

