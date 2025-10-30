Джонатан Риз Майерс сыграет главную роль в хорроре «The Catch»

Ирландский актер Джонатан Риз Майерс, известный по фильмам «Матч Поинт» и «Играй как Бэкхем», сыграет главную роль в хорроре «The Catch» («Улов»). Об этом сообщил Deadline.
Лента расскажет о гениальном, но сумасшедшем шеф-поваре, который отправляется в Корнуолл, чтобы найти там редчайший деликатес — русалку. По мере того как его одержимость кулинарией перерастает в безумие, герой понимает: некоторым легендам лучше оставаться мифами.
Фильм поставит режиссер Джо Саутвелл. Съемки начнутся в марте. Партнером Майерса по картине станет английский актер Бен Майлз, снимавшийся в «Тетрисе» и «Андоре».
Проект реализуют студии Epic Pictures и Mermaid Films. Продюсером станет Сара Гиббинс.
«"Улов» — это острое сочетание мифа и одержимости, история, напоминающая, что настоящие монстры зачастую — люди. С Джонатаном Риз Майерсом и Беном Майлзом, которые привносят в свои роли невероятную глубину, а также благодаря визионерскому тандему Джо Саутвелл и Сары Гиббинс, этот пугающий фильм обречен произвести фурор», — заявил гендиректор Epic Pictures Патрик Эвальд.