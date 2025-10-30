Джонатан Рис-Майерс сыграет главную роль в хорроре «The Catch»

Питер Берг («Уцелевший») снимет фильм по мотивам Call of Duty
В Великобритании установят статую Терри Джонса из «Монти Пайтона» в образе голого органиста
Кинокритик и автор «Афиши Daily» Станислав Зельвенский выпустил книгу о ста хоррорах разных эпох
LEGO выпустит набор по «Могучим рейнджерам» ― с 35-сантиметровым Мегазордом
Колин Фаррелл признался, что однажды пришел на съемки пьяным и разозлил Тома Круза
Карл III лишил принца Эндрю титулов и выселил из королевской резиденции
Звезда «Иллюзии обмана» Джесси Айзенберг станет анонимным донором почки
Тэрон Эджертон присоединится к Ченнингу Татуму и Зази Битз в фильме «Kockroach»
Фигуристку Камилу Валиеву обязали выплатить более 2 млн рублей по итогам судов о допинге
В Париже мужчина заночевал на Эйфелевой башне
Режиссер «Дома у дороги» снимет собственный сиквел в обход Amazon из‑за конфликта
Starz показал трейлер сериала «Спартак: Дом Ашура»
Hulu продлил сериал «Царь горы» на два сезона
Шарлиз Терон намерена сыграть в триллере «Тиран»
Индустрия аниме выросла почти на 15%. Все благодаря зарубежным рынкам
На журфаке МГУ запретили отмечать Хэллоуин
Россияне стали чаще ездить во Вьетнам. Спрос вырос на 173% за девять месяцев
«Я знаю, как это — быть недооцененной»: Сидни Суини выступила на гала-вечере Variety Power of Women
В Москве закрылась галерея современного искусства «ГУМ-Red-Line»
Испанский оркестр и хор исполнили «Espresso Macchiato» Томми Кэша
Франция впервые включила понятие обязательного согласия в закон об изнасиловании после дела Пелико
Устойчивый снежный покров в Москве не стоит ждать раньше начала декабря
Искусственный интеллект внедрили 29% российских предприятий
В России вырос спрос на ретроконсоли Sega и Nintendo
Вышел полноценный трейлер финального сезона «Очень странных дел»
В Чернобыле заметили синих собак. Но виновата не радиация
Егор Крид приостановил тур из‑за проблем со здоровьем: «Я всегда старался быть сверхчеловеком»
В Петербурге начали строить станцию метро «Броневая»

Джонатан Рис-Майерс сыграет главную роль в хорроре «The Catch»

Фото: Ambi Pictures

Ирландский актер Джонатан Рис-Майерс, известный по фильмам «Матч-пойнт» и «Играй как Бекхэм», сыграет главную роль в хорроре «The Catch» («Улов»). Об этом сообщил Deadline.

Лента расскажет о гениальном, но сумасшедшем шеф-поваре, который отправляется в Корнуолл, чтобы найти там редчайший деликатес — русалку. По мере того как его одержимость кулинарией перерастает в безумие, герой понимает: некоторым легендам лучше оставаться мифами.

Фильм поставит режиссер Джо Саутвелл. Съемки начнутся в марте. Партнером Майерса по картине станет английский актер Бен Майлс, снимавшийся в «Тетрисе» и «Андоре».

Проект реализуют студии Epic Pictures и Mermaid Films. Продюсером станет Сара Гиббинс.

«„Улов“ — это острое сочетание мифа и одержимости, история, напоминающая, что настоящие монстры зачастую люди. С Джонатаном Рис-Майерсом и Беном Майлсом, которые привносят в свои роли невероятную глубину, а также благодаря визионерскому тандему Джо Саутвелла и Сары Гиббинс этот пугающий фильм обречен произвести фурор», — заявил гендиректор Epic Pictures Патрик Эвальд.

Расскажите друзьям