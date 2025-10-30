Тэрон Эджертон присоединится к Ченнингу Татуму и Зази Битц в фильме «Kockroach»

Валлийский актер Тэрон Эджертон, известный по фильмам «Рокетмен» и «Kingsman», присоединится к Ченнингу Татуму («Подай знак», «Грабитель с крыши») и Зази Битц («Джокер», «Атланта») в фильме «Kockroach». Об этом сообщил Deadline.
Криминальная драма расскажет о таинственном незнакомце, который бросает вызов преступному миру Нью-Йорка и вскоре превращается в легендарного криминального босса. В основу фильма ляжет роман Уильяма Лашнера.
Режиссером картины станет автор «Капитана Фантастика» Мэтт Росс. Сценарий написал Джонатан Эймс, Росс внес в них финальные доработки. Продюсерами проекта выступили Эндрю Лазар («Американский снайпер») и Кевин Фрэйкс.
Изначально главную роль в ленте должен был исполнить Оскар Айзек, но он выбыл из проекта из-за проблем с графиком. Его заменил Эджертон.
По словам Лазара, будущий фильм сниут в духе картин «Славные парни» и «Лицо со шрамом». Съемки начнутся в Австралии в феврале 2026 года.
Над проектом поработают художник Колин Гибсон («Безумный Макс: Дорога ярости»), оператор Адам Аркапау («Вершина озера») и супервайзер по визуальным эффектам Джонатан Диринг («М3ГАН»).