Тэрон Эджертон присоединится к Ченнингу Татуму и Зази Битц в фильме «Kockroach»

Валлийский актер Тэрон Эджертон, известный по фильмам «Рокетмен» и «Kingsman», присоединится к Ченнингу Татуму («Подай знак», «Грабитель с крыши») и Зази Битц («Джокер», «Атланта») в фильме «Kockroach». Об этом сообщил Deadline.