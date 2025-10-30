Питер Берг («Уцелевший») снимет фильм по мотивам Call of Duty
Джонатан Риз Майерс сыграет главную роль в хорроре «The Catch»
Фигуристку Камилу Валиеву обязали выплатить более 2 миллионов рублей по итогам судов о допинге
В Париже мужчина заночевал на Эйфелевой башне
Режиссер «Дома у дороги» снимет собственный сиквел в обход Amazon из‑за конфликта
Starz показал трейлер сериала «Спартак: Дом Ашура»
Hulu продлил сериал «Царь горы» на два сезона
Шарлиз Терон намерена сыграть в триллере «Тиран»
Индустрия аниме выросла почти на 15%. Все благодаря зарубежным рынкам
На журфаке МГУ запретили отмечать Хэллоуин
Россияне стали чаще ездить во Вьетнам. Спрос вырос на 173% за девять месяцев
«Я знаю, как это — быть недооцененной»: Сидни Суини выступила на гала-вечере Variety Power of Women
В Москве закрылась галерея современного искусства «ГУМ-Red-Line»
Испанский оркестр и хор исполнили «Espresso Macchiato» Томми Кэша
Франция впервые включила понятие обязательного согласия в закон об изнасиловании после дела Пелико
Устойчивый снежный покров в Москве не стоит ждать раньше начала декабря
Искусственный интеллект внедрили 29% российских предприятий
В России вырос спрос на ретроконсоли Sega и Nintendo
Вышел полноценный трейлер финального сезона «Очень странных дел»
В Чернобыле заметили синих собак. Но виновата не радиация
Егор Крид приостановил тур из‑за проблем со здоровьем: «Я всегда старался быть сверхчеловеком»
В Петербурге начали строить станцию метро «Броневая»
Умерла дочь Марлен Дитрих
Дочь двойника Эда Ширана путает папу со знаменитым певцом
В Китае создали искусственный язык, способный определять остроту блюда
Гидрометцентр: cнега в центре европейской части России пока не ожидается
«Это было ужасно»: россиянин пробежал полумарафон в «кроксах» ― побил рекорд и натер кровавые мозоли
37% россиян чувствуют усталость ежедневно

Тэрон Эджертон присоединится к Ченнингу Татуму и Зази Битц в фильме «Kockroach»

Кадр: Apple TV

Валлийский актер Тэрон Эджертон, известный по фильмам «Рокетмен» и «Kingsman», присоединится к Ченнингу Татуму («Подай знак», «Грабитель с крыши») и Зази Битц («Джокер», «Атланта») в фильме «Kockroach». Об этом сообщил Deadline.

Криминальная драма расскажет о таинственном незнакомце, который бросает вызов преступному миру Нью-Йорка и вскоре превращается в легендарного криминального босса. В основу фильма ляжет роман Уильяма Лашнера.

Режиссером картины станет автор «Капитана Фантастика» Мэтт Росс. Сценарий написал Джонатан Эймс, Росс внес в них финальные доработки. Продюсерами проекта выступили Эндрю Лазар («Американский снайпер») и Кевин Фрэйкс.

Изначально главную роль в ленте должен был исполнить Оскар Айзек, но он выбыл из проекта из-за проблем с графиком. Его заменил Эджертон.

По словам Лазара, будущий фильм сниут в духе картин «Славные парни» и «Лицо со шрамом». Съемки начнутся в Австралии в феврале 2026 года.

Над проектом поработают художник Колин Гибсон («Безумный Макс: Дорога ярости»), оператор Адам Аркапау («Вершина озера») и супервайзер по визуальным эффектам Джонатан Диринг («М3ГАН»).

