Фигуристку Камилу Валиеву обязали выплатить более 2 миллионов рублей по итогам судов о допинге

Фото: kamilavalieva26

Федеральный суд Швейцарии обязал российскую фигуристку Камилу Валиеву выплатить 2,3 млн рублей по итогам разбирательств из-за обвинений в допинге. Об этом сообщил ТАСС.

19-летней спортсменке придется возместить судебные издержки, а также выплатить компенсации Международному союза конькобежцев (ИСУ) и Всемирному антидопинговому агенству (WADA).

Издержки составили около 7 тыс. швейцарских франков (около 700 тыс. рублей), сумма компенсации для обеих организаций — по 8 тыс. франков (800 тыс. рублей). Ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении Валиевой отклонили.

В допинг-пробах Камилы Валиевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Спортсменка к тому моменту уже стала чемпионкой в командном турнире. Позднее сборная России лишилась золотых медалей в связи с положительной допинг-пробой Валиевой.

Триметазидин — антиангинальный препарат, нормализующий энергетический метаболизм клеток. Валиева утверждала, что он попал в ее организм через клубничный десерт, приготовленный дедушкой. Якобы тот готовил его на доске, где также измельчал свои лекарства с содержанием триметазидина.

CAS счел показания Валиевой правдоподобными, но неубедительными и недостаточными для оправдания. По мнению суда, спортсменка не смогла доказать, что нарушила правила ненамеренно. В январе 2024 года суд признал фигуристку виновной в нарушении антидопинговых правил.

Спортсменка лишилась всех титулов, заработанных до начала 2022 года, а также была дисквалифицирована до конца 2025-го. Осенью 2025 года в СМИ появилась информация, что Камила Валиева намерена вернуться в большой спорт.

