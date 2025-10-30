Питер Берг («Уцелевший») снимет фильм по мотивам Call of Duty
Фигуристку Камилу Валиеву обязали выплатить более 2 миллионов рублей по итогам судов о допинге
Режиссер «Дома у дороги» снимет собственный сиквел в обход Amazon из‑за конфликта
Starz показал трейлер сериала «Спартак: Дом Ашура»
Hulu продлил сериал «Царь горы» на два сезона
Шарлиз Терон намерена сыграть в триллере «Тиран»
Индустрия аниме выросла почти на 15%. Все благодаря зарубежным рынкам
На журфаке МГУ запретили отмечать Хэллоуин
Россияне стали чаще ездить во Вьетнам. Спрос вырос на 173% за девять месяцев
«Я знаю, как это — быть недооцененной»: Сидни Суини выступила на гала-вечере Variety Power of Women
В Москве закрылась галерея современного искусства «ГУМ-Red-Line»
Испанский оркестр и хор исполнили «Espresso Macchiato» Томми Кэша
Франция впервые включила понятие обязательного согласия в закон об изнасиловании после дела Пелико
Устойчивый снежный покров в Москве не стоит ждать раньше начала декабря
Искусственный интеллект внедрили 29% российских предприятий
В России вырос спрос на ретроконсоли Sega и Nintendo
Вышел полноценный трейлер финального сезона «Очень странных дел»
В Чернобыле заметили синих собак. Но виновата не радиация
Егор Крид приостановил тур из‑за проблем со здоровьем: «Я всегда старался быть сверхчеловеком»
В Петербурге начали строить станцию метро «Броневая»
Умерла дочь Марлен Дитрих
Дочь двойника Эда Ширана путает папу со знаменитым певцом
В Китае создали искусственный язык, способный определять остроту блюда
Гидрометцентр: cнега в центре европейской части России пока не ожидается
«Это было ужасно»: россиянин пробежал полумарафон в «кроксах» ― побил рекорд и натер кровавые мозоли
37% россиян чувствуют усталость ежедневно
Джейсон Стэтем снимется в новом фильме Гая Ричи
У второго сезона «Пингвинов моей мамы» появилась дата премьеры и новый трейлер

В Париже мужчина заночевал на Эйфелевой башне

Фото: Yovan Verma/Unsplash

В Париже мужчина заночевал на Эйфелевой башне, никем не замеченный. Об этом сообщила газета Le Parisien.

По ее информации, мужчина поднялся на башню 27 октября в 21:35 по билету, купленному онлайн. Он остался на ней на 13 часов. Неизвестный покинул башню только в 10:20 утра, воспользовавшись западным входом.

Что мужчина делал на башне на протяжении такого долгого времени, неясно. Работники тщательно осмотрели все помещения и не обнаружили никаких повреждений. Для проверки задействовали служебных собак.

Записи с камер видеонаблюдения показали, что на лбу нарушителя была закреплена камера GoPro. СМИ отметило, что инцидент вызвал беспокойство у французских граждан и вопросы относительно безопасности памятника.

Компания SETE, управляющая Эйфелевой башней, подала жалобу в связи со случившимся. В настоящее время ведется расследование произошедшего.

Этот случай — не первый эпизод незаконного вторжения на Эйфелеву башню. Летом двое мужчин спрягнули с парашютом с ее вершины. Кроме того, в начале августа еще троих мужчин арестовали за попытку восхождения на вершину.

Le Parisien располагает информацией, что в начале октября на башню залезли еще два человека. Им не удалось достичь вершины: еще до прибытия первых туристов их задержали на втором этаже строения. 

Расскажите друзьям