В Париже мужчина заночевал на Эйфелевой башне, никем не замеченный. Об этом сообщила газета Le Parisien.
По ее информации, мужчина поднялся на башню 27 октября в 21:35 по билету, купленному онлайн. Он остался на ней на 13 часов. Неизвестный покинул башню только в 10:20 утра, воспользовавшись западным входом.
Что мужчина делал на башне на протяжении такого долгого времени, неясно. Работники тщательно осмотрели все помещения и не обнаружили никаких повреждений. Для проверки задействовали служебных собак.
Записи с камер видеонаблюдения показали, что на лбу нарушителя была закреплена камера GoPro. СМИ отметило, что инцидент вызвал беспокойство у французских граждан и вопросы относительно безопасности памятника.
Компания SETE, управляющая Эйфелевой башней, подала жалобу в связи со случившимся. В настоящее время ведется расследование произошедшего.
Этот случай — не первый эпизод незаконного вторжения на Эйфелеву башню. Летом двое мужчин спрягнули с парашютом с ее вершины. Кроме того, в начале августа еще троих мужчин арестовали за попытку восхождения на вершину.
Le Parisien располагает информацией, что в начале октября на башню залезли еще два человека. Им не удалось достичь вершины: еще до прибытия первых туристов их задержали на втором этаже строения.